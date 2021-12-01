Kaza yerinden geçerken ölen kişinin annesi olduğunu öğrendi



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da torununa bakmak için kızı Pınar Kaya´nın evine giderken kamyonun çarptığı Arife Demir (57), yaşamını yitirdi. Bu sırada diğer çocuğunu okula götüren Pınar Kaya, kaza yerinden geçerken ölen kişinin annesi olduğunu öğrenince sinir krizi geçirdi.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Tacin Mahallesi 1869 Sokak´ta meydana geldi. Arife Demir, yakında oturan kızı Pınar Kaya´nın küçük yaştaki çocuğuna bakmak için onun evine doğru yola çıktı. Yolun karşısına geçmek isteyen Arife Demir´e Mustafa S. (42) yönetimindeki 34 KV 5224 plakalı kamyon çarptı. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Demir´in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Bu sırada çocuklarından birini okula götüren Pınar Kaya, kaza yerinden geçerken ölen kişinin annesi olduğunu öğrenince sinir krizi geçirdi. Yanındaki kızına sarılıp gözyaşı döken Pınar Kaya'yı polis ve sağlık görevlileri sakinleştirmeye çalıştı.

Gözaltına alınan kamyon şoförü Mustafa S., gazetecilere ''Kadın bir anda yola çıktı'' dedi.

Arife Demir'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2021-12-01 12:08:53



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