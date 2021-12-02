Aksaray’da çöp konteynerleri yıkanarak dezenfekte ediliyor

Aksaray’da şehre temiz bir görünüm kazandırmak ve vatandaşlara sağlıklı yaşam alanları sunmak için çalışmalar yürüten Aksaray Belediyesi, çöp konteynerlerini düzenli olarak yıkayarak dezenfekte ediyor.

Aksaray Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince cadde, sokak ve mahallelerde bulunan çöp konteynerleri belirli periyotlarda bol köpüklü su ile yıkanıyor. Şehir genelinde 48 mahallede 7 Bin 500 adet çöp konteyneri, konteyner yıkama aracı yardımı ile yerinde yıkanarak dezenfekte edilirken, çöp konteynerinin çevresi ve çim çit koruması köpüklü su sıkılarak yıkanıyor.

Aksaray Belediyesi tarafından düzenli olarak yıkanan ve dezenfekte edilen çöp konteynerlerinde kötü koku oluşumu, virüs bakteri ve sağlığa zararlı sinek ve larvaların oluşumunun önüne geçilmiş olunuyor. Kentin estetik görünümüne önem veren Aksaray Belediyesi ekipleri, şehir genelinde bulunan çöp konteynerlerine çim çit giydirme çalışmalarını da sürdürüyor. Aksaray Belediyesi atölyelerinde üretilen çim çitlerin montajının yapılması ile vatandaşlardan büyük beğeni almıştı. Vatandaşların bu beğenisine ilgisiz kalmayan Belediye Başkanı Evren Dinçer çim çitlerin sayısının artırılması için talimat verdi. Başkan Dinçer’in talimatları doğrultusunda çim çit üretimine başlayan Belediye ekipleri şehir genelindeki bin 700 çöp konteynerine çim çit kaplaması yaptı.

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