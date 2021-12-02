Torununa bakmaya giderken kamyonun çarptığı anneanne toprağa verildi



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da torununa bakmak için kızı Pınar Kaya´nın evine giderken kamyonun çarptığı Arife Demir'in (57) cenazesi, toprağa verildi. Diğer çocuğunu okula götürürken kaza yerinde annesinin öldüğünü öğrenen Pınar Kaya'nın ise rahatsızlandığı ve cenazeye katılamadığı belirtildi.

Kaza, dün saat 08.00 sıralarında Tacin Mahallesi 1869 Sokak'ta meydana geldi. 1'i erkek, 6 çocuk annesi Arife Demir, küçük yaştaki torununa bakmak için bir giyim mağazasında çalışan kızı Pınar Kaya'nın evine gitmek üzere yola çıktı. Yolun karşısına geçmek isteyen Arife Demir´e Mustafa S. (42) yönetimindeki 34 KV 5224 plakalı kamyon çarptı. Kazada Demir, hayatını kaybetti.

Bu sırada kızını okula götüren Pınar Kaya, kaza yerinden geçerken ölen kişinin annesi olduğunu öğrenince sinir krize geçirdi. Kaya, kızına sarılıp ağladı. Kaya'yı polis ve sağlık görevlileri sakinleştirmeye çalıştı.

Bu arada, kaza yerine yaklaşık 80 metre mesafede yaya üst geçidi olduğu görüldü.

Arife Demir'in cenazesi bugün otopsinin ardından morgdan alınıp Somuncu Baba Camisi önüne götürüldü. Burada kılınan cenaze namazın ardından Demir, Ervah Mezarlığı´na defnedildi. Demir´in kızı Pınar Kaya'nın rahatsızlandığı ve cenazeye katılamadığı belirtildi. Arife Demir´in eşi Hacı Demir'in de gezmek için gittiği İzmir'de acı haberi alıp kente döndüğü ifade edildi.

ŞOFÖR SERBEST KALDI

Kazanın ardından gözaltına alınan kamyon şoförü Mustafa S. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2021-12-02 15:08:20



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