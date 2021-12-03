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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Şahin: “Engelsiz kütüphane bireyleri eşitliyor”

İHA

Rektör Şahin: “Engelsiz kütüphane bireyleri eşitliyor”

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Aksaray Üniversitesi Engelsiz Kütüphanesi’nin bireyleri eşitleyen bir yapıya sahip olduğunu söyledi.
Milli Paralimpik Sporcular Raziye Uluçam, Hakan Çevik, Suzan Çevik ve Erhan Coşkuner ile birlikte ASÜ Engelsiz Kütüphanesini gezen Rektör Şahin, engelli bireylerin de akranlarıyla aynı eğitim imkanlarına erişebilmelerini sağlamaya çalıştıklarını belirtti. Ahiler Kalkınma Ajansı’nın (AHİKA) desteklediği “Engelsiz Bilgiye Bağımsız Erişim Projesi” ile oluşturulan kütüphanenin, engelleri ortadan kaldırmaya dair çalışmaların en somut örneklerinden birisi olduğuna dikkat çeken ASÜ Rektörü, “Engelli öğrencilerimiz bu kütüphane ile akranları gibi eğitim imkânlarına ve teknolojilerine kolaylıkla erişebiliyor. Eğitim içeriklerine ulaşmada engelli bireyler bazen dezavantajlı bir noktada kalabiliyor. Bu kütüphanedeki teknolojik uyarlamalar, eğitimdeki eşitliği sağlamak bakımından çok değerli. Eğitimdeki eşitlik beraberinde başarıyı getiriyor ve önyargıları ortadan kaldırıyor” dedi.
ASÜ Engelsiz Birim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Önder İşlek de kütüphanede farklı engel gruplarına özel cihazlar olduğunu ve eğitim materyallerinin bu cihazlarla kullanılabildiğini belirterek, kütüphanenin kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Deligöz, ASÜ Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatörü Doç. Dr. Lalehan Akyüz ve birim yöneticilerinin de yer aldığı ziyaret, Konya Ovası Projesi Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliği ile yapılan Aksaray KOP Spor Kütüphanesi’nin gezilmesi ile tamamlandı.

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