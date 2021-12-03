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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hasta taşıyan ambulans otomobille çarpıştı: 1 yaralı

İHA

Hasta taşıyan ambulans otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Aksaray’da hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Paşacık Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesinde bulunan bir parkta çevre düzenlemesi yapan Efendi Göçmen (45) aniden rahatsızlanarak yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri, Efendi Göçmen’i alarak hastaneye götürmek üzere yola çıktı. Sirenleri ve tepe lambası açık vaziyette hastaneye yola çıkan Habibe Işık (30) idaresindeki 68 BA 603 plakalı Mercedes marka ambulans, aniden önüne çıkan Tahsin S. (28) yönetimindeki 68 ACF 532 plakalı Volkswagen marka otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu otomobil sürücüsü yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve başka bir ambulans sevk edildi. Yaralı sürücü ve böbrek rahatsızlığı yaşayan hasta ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı sürücü ve ambulanstaki hastanın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, otomobilin hız sınırını aştığı ve geçiş üstünlüğü olan araca yol vermediğini tespit etti. Tutanakların tutulduğu kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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