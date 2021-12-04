Girişimci kadınlara UYUMA ve KADES projeleri anlatıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Girişimci kadınlara UYUMA ve KADES projeleri anlatıldı

İHA

Girişimci kadınlara UYUMA ve KADES projeleri anlatıldı

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentteki kadın derneklerine üye kadınlara UYUMA ve KADES eğitimi vererek, “En iyi narkotik polisi anne” konulu seminer gerçekleştirdi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yurt genelinde başlatılan, “En iyi narkotik polisi anne” programı kapsamında İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi (NSM) ile Aile İçi Şiddeti Önleme ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri kent genelindeki derneklerde üyeliği olan kadın girişimcilerle bir araya geldi. İlk olarak girişimci kadınlara NSM tarafından uyuşturucu maddeleri tanıma eğitimi verilerek uyuşturucu madde ile mücadele yöntemleri ve gençlerin korunması yönünde konular anlatıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan, “İki ekmek” isimli kısa film girişimci kadınlara izletildi. Kısa filmde bir anne ve uyuşturucu batağına düşen çocuğunun hazin sonunu izleyen girişimci kadınlar duygusal anlar yaşadı. Uyuşturucu ile mücadelede en etkin teknolojik uygulaması olan Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) isimli telefon uygulaması tanıtıldı. UYUMA üzerinden kadınların şüphelendikleri durumları nasıl ihbar edeceği ve emniyetten uygulama kapsamında nasıl bir destek alacakları aktarıldı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Aile İçi Şiddeti Önleme ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri ise girişimci kadınlara emniyet güçlerinin kadına şiddete karşı başlattıkları özverili çalışmaları anlattı. Adli olaylarda kadının korunması ve aile içi şiddetlerin önüne geçilmesi adına kadınlara psikiyatri niteliğinde sunum yapıldı. Girişimci kadınlara kendilerine uygulanacak şiddet ve çevrelerinde oluşacak şiddetin önlenmesine yönelik Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı. Tanıtımda uygulamanın indirilmesi, kurulumu ve ihbarda kullanım bilgileri verildi.

“Evlatlara ilişkin, nesle ilişkin en etkili olan sizsiniz”
Programda bir konuşma yapan İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu annelerin çocukların psikolojisinde en etkili silah olduğunu vurgulayarak, “Biz Emniyet Müdürlüğü, jandarma, tüm kurumlar, tüm birimler, STK’lar herkes şunun için uğraşıyor. Evlatlarımız, ailelerimiz Aksaray’ımız için, ülkemiz, milletimiz için uğraşıyoruz. Ben şunu biliyorum. Yaralandığı zaman bir çocuk ‘anam’ diyor. Hemen çocuğun başına bir şey gelse ilk annesine anlatıyor. Yani öncelik her zaman sizdedir. Gören göz noktasında, işiten kulak noktasında tümüyle beraber sahiplenme noktasında en yakın olanlar sizsiniz. Evlatlara ilişkin, nesle ilişkin en etkili olan sizsiniz” dedi.
Kadın girişimci Muazzez Toprak (55) ise “En iyi narkotik polisi anne programını bir süredir Girişimci İş Kadınları Derneği ile ortak çalışma yapıyoruz. Bu ülke genelinde emniyetin, İçişleri Bakanlığının bir çalışması zaten, Aksaray’da da birkaç okulda ve hanımefendilerin çokça olduğu fabrikalarda yapmaya çalışıyoruz. Çok yararlı biliyorsunuz Türkiye’nin acı bir gerçeği bu, aslında dünyanın acı bir gerçeğidir. Evlatlarımızı kaybetmemek adına çok güzel bir etkinlik” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bir kişiyi vurup tüfeği önce polise sonra kendine doğrultan o şahıs tutuklandı Aksaray’da elindeki pompalı tüfekle polisi peşine takan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
YEREL HABERLER Bir kişiyi vurup tüfeği önce polise sonra kendine ...
Anne ve babası olmayan gence sevdiği kızı Vali Aydoğdu istedi Sosyal medyadan Vali Aydoğdu’ya ulaşan genç, “Bir kız var çok seviyorum. Babalık istesem” dedi
YEREL HABERLER Anne ve babası olmayan gence sevdiği kızı Vali ...
Hasta taşıyan ambulans otomobille çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Hasta taşıyan ambulans otomobille çarpıştı: 1 yaralı
Rektör Şahin: “Engelsiz kütüphane bireyleri eşitliyor”
YEREL HABERLER Rektör Şahin: “Engelsiz kütüphane bireyleri ...
Torununa bakmaya giderken kamyonun çarptığı anneanne toprağa verildi
YEREL HABERLER Torununa bakmaya giderken kamyonun çarptığı anneanne ...
Aksaray’da çöp konteynerleri yıkanarak dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Aksaray’da çöp konteynerleri yıkanarak dezenfekte ...
Aksaray’da polis ve jandarmadan KADES eğitiminde
YEREL HABERLER Aksaray’da polis ve jandarmadan KADES eğitiminde
Aksaray'da jandarma Roma ve Hitit dönemine ait eserler ele geçirdi
YEREL HABERLER Aksaray'da jandarma Roma ve Hitit dönemine ait ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.