Rektör Şahin: “Enerji verimliliğimiz belirlenen standartlar içerisinde”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Şahin: “Enerji verimliliğimiz belirlenen standartlar içerisinde”

İHA

Rektör Şahin: “Enerji verimliliğimiz belirlenen standartlar içerisinde”

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, kampüste bulunan binalardaki enerji verimliliğinin belirlenen standartlar içerisinde olduğunu söyledi.
ASÜ Kampüsünde Enerji Kimlik Belgesi (EKB) çalışmalarındaki son durumu değerlendiren Rektör Şahin, ek yapılar dâhil toplam 23 binanın 18’i için EKB alındığını, beş bina içinse sürecin devam ettiğini söyledi. Gerekli hazırlık çalışmalarını yaptıktan sonra Bakanlıkça yetkili firmalara, binalardaki enerji verimliliğinin standartlarını gösteren EKB için başvuruda bulunduklarını dile getiren Şahin, “Uzmanlar gerekli çalışmaları yaptılar. Ek yapılar dâhil 23 binamızın 18’i için süreç tamamlandı ve enerji verimliliğinin belirlenen standartlar içerisinde olduğu belgelendi. Beş binamız içinse süreç devam ediyor” dedi.
Enerji verimliliği konusunun ASÜ için farklı anlamları olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Şahin, “Evvela bu konu kaynakları verimli kullanma ve yapı kökenli enerji israfını azaltma gibi toplumun bütününü ilgilendiren bir öneme sahip. ASÜ’nün en çevreci kampüslerden birisi olma unvanıyla birlikte değerlendirdiğimizde ise konu, bizim açımızdan ayrıca kıymetli bir noktada durmaktadır. Anımsanacağı üzere Üniversitemiz ‘GreenMetric’ araştırmalarına göre ülkemizdeki en çevreci kampüsler arasında ilk beşte. Bu araştırma içerisinde enerjinin verimli ve etkin kullanımı da önemli bir çerçeveyi oluşturuyor. Hâlihazırda standartları sağlamış olmaktan dolayı mutluyuz. Çevreci kampüs unvanımıza yakışır ve bunu geliştirir nitelikteki çalışmalarımız sürecek” diye konuştu.
EKB sürecinde kampüsteki binalar yalıtım özellikleri, ısı geçirgenliği, aydınlatma ve iklimlendirme sistemleri gibi parametreler bakımından titiz şekilde değerlendirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Koronavirüsten yaşamını yitiren aile hekiminin meslektaşı eşi de yoğun bakımda (2)
YEREL HABERLER Koronavirüsten yaşamını yitiren aile hekiminin ...
Alkollü sürücü önce küfürler yağdırdı, üzeri aranınca “Ama ayıp ediyorsun” dedi Aksaray’da alkollü araç kullanırken polise yakalanan sürücü ve polis arasında ilginç diyalog kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Alkollü sürücü önce küfürler yağdırdı, üzeri aranınca ...
Aksaray´da koronavirüs tedavisi gören aile hekimi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Aksaray´da koronavirüs tedavisi gören aile hekimi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.