Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine operasyon: 5 gözaltı

Aksaray’da uyuşturucu tacirlerine yönelik 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma, 2’si kadın 5 şüpheliyi çeşitli uyuşturucu maddelerle yakaladı.
Operasyon, Aksaray’ın Ortaköy ilçesi Balcı Mahallesinde bulunan 4 ayrı adrese gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, ilçede uyuşturucu madde ticareti yapıldığına dair bilgiye ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. Yapılan araştırmalarda 5 şüphelinin kimliğini belirleyen jandarma ekipleri, teknik ve fiziksel takip başlattı. Yaklaşık 1 hafta boyunca takip yapan ekipler yeterli delil ve bulguların ardından operasyon için düğmeye bastı. Mahallede 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapan jandarma ekipleri Derya K. (21), Elif H. (21), Enes Ö. (21), Ufuk K. (22) ve Yücel K. (43) isimli 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda bir miktar metamfetamin, bir miktar kubar esrar, bir miktar eroin, 1 adet uyuşturucu hap, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet bıçak ele geçirdi.
Jandarmadan yapılan açıklamada, “Gençlerimizi zehir tacirlerinden kurtarmak amacıyla titiz ve gayretli çalışmalarımıza devam edilecektir” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.