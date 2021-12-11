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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Altınsoy: “Yaparsa yine AK Parti yapar”

İHA

Başkan Altınsoy: “Yaparsa yine AK Parti yapar”

Aksaray’ın merkez ile tüm köy, belde ve ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirten AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, kendilerine iletilen sorun ve taleplerin yüzde 80’nini çözüme kavuşturduklarını belirterek, “Yaparsa yine AK Parti yapar” dedi.
AK Parti Aksaray İl Teşkilatı normalleşme sürecinde tüm kademeleri ile sahada vatandaş ve muhtarlarla buluşarak talepleri dinledi. Bugüne kadar kendilerine iletilen sorunların çoğunluğunu çözüme kavuşturduklarını aktaran İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, “Hizmetlerimizi halkımızdan gelecek öneri, talep ve isteğe göre şekillendireceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile sahadayız. Vatandaşımızın derdi bizim derdimiz. Onların sorunu bizim sorunumuz. İl binasında oturarak sorunları çözmüyoruz. Sahaya inerek, sorunları yerinde görerek ve dinleyerek vatandaşımızın yanında oluyoruz ve vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Hemşehrilerimizin taleplerini, beklentilerini mutlaka alacağız ve bunları çözmek için yoğun bir gayret göstereceğiz” dedi.
Pandemiden dolayı tüm dünyanın küresel sorunlarla karşı karşıya kaldığını hatırlatan Başkan Altınsoy, “Oluşan bu sorunları çözebilecek kadrolar yine bizleriz, yani AK Parti kadrolarıdır. Muhalefet partilerinin de liderlerinin de memleketin sorun ve sıkıntılarını çözecek hem potansiyeli yok hem de böyle bir amacı yok. Nasıl ki bugüne kadar bizim dışımızdaki sebeplerden dolayı oluşan tüm kriz dönemlerini selametle atlattıysak, bunu da Allah’ın izni ile Cumhurbaşkanımızın liderliğinde atlatacağız. Var olan suni ekonomik rakamları da aşacağız. Üreterek, istihdama ağırlık vererek bu süreçleri geride bırakacağız. Bu mücadele ve gayretler tüm ülke sathında devam ederken, bizler de AK Parti Aksaray Teşkilatları olarak Aksaray’a hizmet etmeye, gönüllere dokunmaya devam edeceğiz. Hemşerilerimizle aramızdaki gönül bağlarımızı güçlendirmeye, gönül köprülerimize yenilerini eklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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