Başkan Dinçer: “Fatih Parkımızı baştan aşağı yeniledik”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Dinçer: “Fatih Parkımızı baştan aşağı yeniledik”

İHA

Başkan Dinçer: “Fatih Parkımızı baştan aşağı yeniledik”

Aksaray Belediyesi, kent genelinde tüm parklarda yenileme, bakım ve onarım çalışması yapıyor. Belediye Başkanı Evren Dinçer, Fatih Parkını baştan aşağı yenilediklerini, tüm parklarda çalışmaların sürdüğünü söyledi.
Uzun yıllardır Fatih Mahallesi sakinlerine hizmet veren parkın birçok alanının deforme olması ve vatandaşların parkın yenilenmesini talep etmeleri üzerine Belediye Başkanı Evren Dinçer harekete geçti. 18 bin metrekarelik alanda bulunan parkta baştan aşağı yenileme çalışması başlatıldı. Fatih Parkı içerisinde yıpranmış ve kullanım ömrünü tamamlamış alanlar temizlenerek yeni bir projelendirme çalışması yapıldı. Saha çalışmalarının başladığı ve hızla ilerlediği Fatih Parkının 11 bin metrekaresi yeşil olan olarak belirlendi. Şehir genelindeki birçok parkta olduğu gibi Fatih Parkında da gençlerin ve yetişkinlerin sportif etkinlikler yapılabilmesi için basketbol sahası, futbol sahası, egzersiz alanı ve bin yüz metre yürüyüş alanı bulunuyor. Her yaş grubundan vatandaşa hitap edebilecek şekilde dizayn edilen parkta çocuklar için oyun alanı olacak. Vatandaşların aileleri ile birlikte dinlenebilmeleri için ise 14 adet kamelya ve 95 metrekare genişliğinde büfe yer alıyor.
Şehir genelindeki tüm parklarda ve Fatih Parkında yapılan yenileme çalışmaları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Evren Dinçer, mahalle aralarındaki parkların bakım ve onarımının belirli periyotlarda yapıldığını ifade etti. Başkan Dinçer, kent genelinde ömrünü tamamlanmış ve yıpranmış parklarda ise baştan aşağı yenileme yaptıklarını söyledi. Dinçer, Fatih Mahallesinde bulunan Fatih Parkının da tüm alanlarında yenileme çalışması yapıldığını belirterek kısa zaman içerisinde hizmete açılacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Altınsoy: “Yaparsa yine AK Parti yapar”
YEREL HABERLER Başkan Altınsoy: “Yaparsa yine AK Parti yapar”
Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine operasyon: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine operasyon: 5 ...
Aksaray’da annelere narkotik eğitimi verildi
YEREL HABERLER Aksaray’da annelere narkotik eğitimi verildi
Aksaray jandarmadan tarihi eser kaçakçısına suçüstü operasyonu
YEREL HABERLER Aksaray jandarmadan tarihi eser kaçakçısına suçüstü ...
Rektör Şahin: “Enerji verimliliğimiz belirlenen standartlar içerisinde”
YEREL HABERLER Rektör Şahin: “Enerji verimliliğimiz belirlenen ...
Koronavirüsten yaşamını yitiren aile hekiminin meslektaşı eşi de yoğun bakımda (2)
YEREL HABERLER Koronavirüsten yaşamını yitiren aile hekiminin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.