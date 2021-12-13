Rektör Şahin: “Dijitalleşme sürecin hızlı ilerliyor”

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin dijitalleşme sürecinin hızlı biçimde ilerlediğini, bunun bir yansıması olarak Aksaray Üniversitesi’nde pek çok iş ve işlemin artık çevrim içi ortamda yapılabildiğini söyledi.

Gerek öğrencileri, gerekse akademik ve idari personeli ilgilendiren iş süreçlerinin çevrim içi ortamda yapılabilmesi ile zaman kazanımı başta olmak üzere pek çok avantaj elde edildiğini kaydeden ASÜ Rektörü Şahin, her geçen gün eÜniversite işlem sayısının nicelik ve nitelik olarak geliştiğini belirtti. Bu kapsamda ASÜ’lü olmak isteyen uluslararası ve lisansüstü öğrenci adayları tüm başvuru işlemlerini çevrim içi ortamda yapabiliyor. Personele dair tüm bilgilere anlık erişim sağlanabilen Personel Bilgi Sistemi, üst kurumlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile yazışmaların hızlı ve güvenli biçimde yapılabilmesini sağlayan Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi de (KEP) ASÜ’de aktif biçimde kullanılıyor. Öte yandan öğrenciler, Öğrenci Bilgi Sisteminin (ÖBS) yanı sıra ÖBS Mobil Uygulaması ile derslere, sınav bilgilerine, etkinlik duyurularına, üniversite ile alakalı kimi bilgilere kolaylıkla erişim sağlayabiliyor. Bunların yanı sıra mezuniyet ve ilişik kesme, etranskript belgesi edinme, kütüphane işlemleri, Mezun Bilgi Sistemi, Ortak Eğitim başvuru ve takibi, ders dışı etkinlik süre izleme, Akıllı Geçiş Sistemi, Akıllı Bisiklet Sistemi ve Bilimsel Araştırma Projeleri gibi süreçler de çevrim içi ortamda yönetilebiliyor.

Rektör Şahin, dijitalleşme çalışmalarının önemli olduğunu ve pek çok kolaylık sağladığını dile getirerek, “Biz göreve geldikten sonra devreye aldığımız Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile imza ve iş akış süreçleri hızlandı. Bu çalışmalar aynı zamanda kaynakların etkin kullanımı ve zaman tasarrufu sağlıyor. Diğer yandan bilindiği üzere ASÜ en çevreci üniversiteler arasında yer alıyor. Dijitalleşme ile birlikte sıfır atık uygulamalarına ve doğayı korumaya da katkı vermiş oluyoruz” dedi.

Prof. Dr. Şahin, çevrim içi ortamda yapılabilen işlem sayısını ve bu işlemlerin niteliğini arttırmaya dönük faaliyetlerin dikkatle takip edildiğini ve geliştirme çalışmalarının sürdüğünü de ifade etti.

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