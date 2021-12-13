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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray’da sosyal konutlar için ilk adım atıldı

İHA

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'in girişimleriyle Aksaray Belediyesi ve TOKİ işbirliğinde dar gelirli ailelere yönelik yapılacak sosyal konut projesinin temel kazısı başladı. İstiklal Mahallesinde hayata geçecek sosyal konutlar, 2+1 ve 3+1 daire tipinde yöresel mimariye uygun olarak inşa edilecek.

Aksaray’da sosyal konutlar için ilk adım atıldı

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer’in girişimleriyle Aksaray Belediyesi ve TOKİ işbirliğinde dar gelirli ailelere yönelik yapılacak sosyal konut projesinin temel kazısı başladı. İstiklal Mahallesinde hayata geçecek sosyal konutlar, 2+1 ve 3+1 daire tipinde yöresel mimariye uygun olarak inşa edilecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından dar gelirli ailelerin ev sahibi olabilmesi için başlatılan proje kapsamında Aksaray’a inşa edilecek 694 adet konutun yapımına başlandı. Belediye Başkanı Evren Dinçer, sosyal medya hesabından seçim vaatleri arasında yer alan Dar Gelirli Ailelere Konut Projesi için ilk adımın atıldığını duyurdu. İstiklal Mahallesinde yapılacak sosyal konut projesinin temel kazısının başladığını duyuran Başkan Dinçer sosyal medya hesaplarından, “Seçim vaatlerimiz arasında yer alan ve dar gelirli vatandaşlarımız için hayata geçireceğimiz sosyal konut projemizde ilk kazma vuruldu” paylaşarak sosyal konutların müjdesini verdi.
Sosyal konut projesinin takipçisi olacaklarını belirten Başkan Dinçer, “Belediyemiz ve TOKİ işbirliğinde çok önemli bir projeyi daha şehrimizde başlatarak düşük maliyetle dar gelirli vatandaşlarımızı konut sahibi yapacağız. Bu projeden faydalanacak hak sahipleri kira öder gibi ev sahibi olacak. Sosyal Konut Projemizin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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