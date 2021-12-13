Ambulansla otomobil çarpıştı: 4 yaralı

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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) AKSARAY'da içinde hasta bulunan ambulans, kavşakta otomobille çarpışıp devrildi. Kazada, hasta Fikret Ökçe (63) ile ambulans şoförü ile 2 sağlık çalışanı yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Çiftlik Mahallesi kavşağında meydana geldi. Kalp hastası Fikret Ökçe'yi hastaneye götüren Yahya Şimşek (46) yönetimindeki 68 AAP 725 plakalı 112 Acil Servis'e ait ambulans, kavşakta Yılmaz Gedik'in (46) kullandığı 68 ACB 192 plakalı otomobille çarpışıp refüje devrildi. Kazada ambulans şoförü Yahya Şimşek, sağlık görevlileri Büşra Doğan (23), Merve Demir (25) ile hasta Fikret Ökçe yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2021-12-13 17:50:54



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