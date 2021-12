Başkan Dinçer esnaf ziyaretlerine devam ediyor

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, her fırsatta esnaf ziyaretlerine devam ederek esnaf ve vatandaşlarla buluşmalarını sürdürüyor.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer esnaf ziyaretlerine devam ediyor. “Esnafımızın fikirleri bizler için çok kıymetli” diyen Başkan Dinçer, “Hizmetimizin amacı esnafımız ve vatandaşımızı mutlu etmek. Bu sebeple onlarla fikir alışverişinde bulunuyoruz. Her zaman vatandaşımızla iç içe olmaya devam edeceğiz. Esnaflarımızdan gelen şikâyet ve talepleri anında değerlendiriyor, hızla çözüm üretiyoruz. Üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Esnaf ve halkın taleplerini not aldıran Başkan Dinçer, esnafın taleplerinin en kısa sürede yerine getirilmesi için birim müdürlerine talimatlar verdi. Esnaf ziyaretinde samimi diyaloglar yaşayan Başkan Dinçer sohbet esnasında, “Aksaray için biriz, birlikte güçlüyüz. Öncelikle işlerinizdeki hassasiyetiniz ve içimizi ısıtan muhabbetlerinizden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Başkan Dinçer ziyaret esnasında esnafın fotoğraf çekilme isteklerini de geri çevirmedi.

