ASÜ Rektörü Şahin, “Çalışmalara sunulan her katkı çok değerli

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, küçük de olsa anlamlı adımlarla büyüme stratejisi ile çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Akademisyenlerle sabah kahvaltısında bir araya gelen Prof. Şahin, kampüste farklı alanlara ilişkin son derece önemli çalışmalar yapıldığını ve yıllar içinde önemli bir birikimin ortaya çıktığını belirtti. Yapılan işleri değerlendirirken rakamların önemli olduğunu ancak rakamları tek gösterge olarak görmediklerini kaydeden Prof. Dr. Şahin, “Biz nicelik kadar niteliğin de önemli olduğunu düşünüyoruz. Küçük ama etkili ve anlamlı adımlarla büyüme stratejisini takip ediyoruz. Herhangi alandaki bir gelişme hızlı biçimde sıfırdan 10’a, 10’dan 20’ye, 20’den 50’ye çıkmayabilir. Bir, sıfırdan büyüktür ve her artış, her katkı, her çalışma, her katılım bizim için çok değerlidir” dedi.

Kahvaltı, yürütülen ve planlanan çalışmaların istişaresi şeklinde sürdü.

