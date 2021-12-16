“Meslek Tanıtım Günleri” düzenleyen öğrencilere jandarma sürprizi

Aksaray’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, “Meslek Tanıtım Günleri” Projesi etkinliğini düzenleyen ilk ve ortaokul öğrencilerinin programına sürpriz bir katılım yaparak öğrencileri sevindirdi.

Aksaray’ın Eskil ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Tol yaylasında bulunan Şehit Muhammed Erkesikbaş ilk ve ortaokulu öğrencileri “Meslek Tanıtım Günleri” etkinliği düzenledi. Kendi aralarında etkinlik kapsamında çalışmalar ve incelemeler yapan öğrencilere, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sürpriz bir katılım yaparak programa renk kattı. Karşılarında jandarma ekiplerini gören öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okunurken, jandarma ekipleri de “Meslek Tanıtım Günleri” etkinliği nedeniyle jandarma mesleğini anlattı. İlçe Jandarma Komutanı Beyazıt Bestami Uyan’ın da katıldığı etkinlikte öğrencilere jandarmanın görevleri bir bir anlatıldı. Öğrencilerin jandarmayla ilgili merak ettiği tüm sorulan kadın astsubay tarafından cevaplanırken, öğrenci ve okul idarecileri katılımlarından dolayı jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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