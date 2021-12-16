Komşuların 'köpek, yumurtaları yedi' kavgasında gözaltı sayısı 19 oldu (2)

Emekli zammı ne kadar olacak?

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19 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Aksaray'da, komşular arasında köpeğin kümesteki yumurtaları yediği iddiasıyla çıkan taşlı ve sopalı kavgada gözaltına alınan 19 kişiden 7'si savcılıktaki ifadelerinin ardından 12'si de mahkemece serbest bırakıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2021-12-16 17:58:02



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