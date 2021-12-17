'Sahte içkiden fenalaştım' diyerek 112'yi aradı

Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, sahte içkiden zehirlendiğini söyleyen Süleyman Ç. (56), hastanede yoğun bakımda tedaviye alındı.
Olay, dün saat 17.30 sıralarında, Küçük Bölcek Mahallesi'nde meydana geldi. Süleyman Ç., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, sahte içki tükettiğini ve fenalaştığını söyledi. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, Süleyman Ç.'yi ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Süleyman Ç., yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınırken, polis soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2021-12-17 11:06:23
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