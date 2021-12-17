Aksaray’a mevsimin ilk karı yağdı

Aksaray'da mevsim sıcaklığının normalin altına düşmesiyle birlikte mevsimin ilk karı yağdı.
Aksaray merkez ve ilçelerinde hava sıcaklığı gece saatleri itibariyle sıfır derecenin altına düştü. Sabah saatlerinde sıfır derece sıcaklıktaki kente mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışında trafik normal seyrederken, vatandaşlardan kimi önlemini aldı kimi ise kar yağışına hazırlıksız yakalandı. Kentin girişinde bulunan anıtlar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kentte kar yağışının devam edeceği Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü tarafından duyuruldu. Meteoroloji, 19 ve 21 Aralık tarihlerinde de kar yağışının olacağını tahmin ediyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.