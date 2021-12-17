Aksaray bembeyaz; kar kalınlığı 10 santim oldu

2022 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

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Hilmi YOL/ ESKİL (Aksaray), (DHA)AKSARAY'da 3 gündür etkili olan yağmurdan bu sabah kar yağışı etkili oldu. Bazı bölgelerde kar kalınlığı, 10 santimetreye ulaştı.

Eskil ve Ortaköy ilçelerine mevsimin ilk karı yağdı. İlçe merkezleri, kar yağışıyla bembeyaz olurken, güzel görüntüler ortaya çıktı. Yaklaşık 3 saat aralıksız etkili olan yağışla bazı bölgelerde kar kalınlığı, 10 santime kadar ulaştı. DHA-Genel Türkiye-Aksaray Hilmi YOL

2021-12-17 14:05:26



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