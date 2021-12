“Köpek yumurtaları yedi” kavgasını Vali Aydoğdu sonlandırdı Vali Aydoğdu: “İnsanları dövmek, hakaret etmek erkeklik değil”

Aksaray’da 5 gündür 2 aile arasında devam eden “Köpek yumurtaları yedi” kavgasını Vali Hamza Aydoğdu sonlandırdı. 2 aile üyeleriyle bir araya gelen Vali Aydoğdu, 2 tarafı da barıştırarak taraflardan söz aldı.

Olay, 12 Aralık tarihinde iki aile arasında bir köpeğin komşusunun kümesinden yumurtaları yemesiyle başladı. 1 kişinin tüfekle 2 kişinin de darp sonucu yaralandığı olayda 2 aile arasındaki kavga bitmek bilmedi. Hemen her gün fitili ateşlenen ve birbirlerine giren aileler için Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü bölgeyi abluka altına alarak, etkin müdahaleyle kimsenin canının yanmasına izin vermedi. Son olarak dün yaşanan kavga nedeniyle devreye Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu girdi. İki aile üyelerini de Yavuz Sultan Selim Mahallesi Çarşamba Semt Pazarı içinde toplayan Vali Hamza Aydoğdu, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Hikmet Kaya, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak’ı da alarak ailelerle bir araya geldi. Burada ilk olarak iki tarafında aile büyükleri ile görüşen Vali Hamza Aydoğdu, hiçbir sorun veya sıkıntının kavga ederek, dövüşerek çözülemeyeceğini belirterek, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Devletin bütün kollukları, gücü, dirayeti dimdik duruyor” dedi.



“Aksaray’ın huzurunu kimse bozamaz, biz buna müsaade etmeyiz”

İki aile büyüklerine seslenen Vali Aydoğdu, “Birbirimizle aramızda problemler olabilir. Biz birbirimizden rahatsız olabiliriz. Ama bu problemleri çözme yolu böyle değildir. Bakın bizlerin ve devletin bir sürü işi var. Bir sıkıntımız varsa kolluk kuvvetlerimiz var, adaletimiz var. Dilekçemizi verip orada sıkıntılarımızı gideririz. Bir grup buradan toplanıp oraya, bir gurup da oradan toplanıp buraya gelerek şiddet uygulayamaz. Şehir dışından insanlar getirtip burada Aksaray’ın huzurunu bozamaz, biz buna müsaade etmeyiz” dedi.



“Bugünden itibaren burada hiçbir problem istemiyoruz”

“Bir ilin şerefinin ve itibarının o ilde yaşayan insanlar tarafından muhafaza edilmesi gerekir” diyen Vali Hamza Aydoğdu, “Ulusal kanallarda her yerde ilimizle ilgili bu haberler veriliyor. Eğer sizin Aksaray’a biraz samimiyetiniz, aidiyetiniz varsa ki var. Buradan ekmek yiyorsak, çocuklarımız burada okullara gidiyorsa, bu il itibarını ve haysiyetini korumak, burada bulunanların ve bizim boynumuzun borcudur. Bir insan kendi ilinin bu kadar dışarıda rencide olmasına müsaade eder mi? Haklı veya haksız. Onun için konu yargıda. Bugünden itibaren burada hiçbir problem istemiyoruz. Birinin birinden şikayeti varsa, biri birine zorbalık yapıyorsa, sıkıntı çıkarıyorsa adliyemize gelecek, Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçesini verecek. Kolluk kuvvetlerimiz o zorbalık yapan adamı tutup adaletin önüne çıkaracak” diye konuştu.



“Bu problemi bir daha açılmamak üzere kapatıyoruz”

Birlik, beraberlik ve kardeşliğe değinen Vali Aydoğdu, “Devlet var, devletin kurumları var. Kimse kendini devletin erine koyamaz. Devletin bütün yetkilileri, organları çalışırken siz kendi aranızdaki problemleri kendi adalet anlayışınıza göre çözemezsiniz. Bakın, istirham ediyorum sizlerden, siz ailelerin büyüğüsünüz. Hiçbir şekilde bundan sonra bir problem istemiyorum. Bu problem bir daha açılmamak üzere kapanmıştır. Varsa bir probleminiz devletin yetkili organları bunu çözüme kavuşturacaktır. Biz bütün olayları biliyoruz, konu adli makamlarda. Bundan sonra bir problem olduğunda emniyetimiz var, adliyemiz var. Bundan sonra bu mahallede hiç kimse dışarıdan gelerek tahrik etmeyecek, bizler de tahriklere kapılmayacağız. Gövde gösterisi yaparak, şiddet kullanarak hiçbir problem çözülmez. Burası bir hukuk devleti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Devletin tüm kolluk gücü var. Aksaray Valisi olarak benim en büyük üzüntüm böyle basit bir olaydan dolayı ilimizin itibarının aşağı çekilmesidir. Biz arkadaşlarımızla bu ilin tanıtımı için gece gündüz, düzgün bir şeyler olsun diye çalışırken böyle basit bir olaydan dolayı sürekli medyada, ulusal kanallarda Aksaray’ın anılması hepimizi üzmesi lazım, uykularımızın kaçması, kederlenmemiz lazım. Onun için buradayız. Problemi kökünden çözüyoruz. Hasan Bey, İsmail Bey şöyle bir kalkın, birbirinize sarılın, birbirinize hakkınızı helal edin ve bir aile olduğumuzu herkese gösterin" şeklinde konuştu.



“Benim sözümün üzerine söz söyleyemezler”

Yumurtaları yiyen köpeğin sahibi tarafından aile büyüğü olan İsmail Er (60) bu işin tamamen kapandığını belirterek, “Şimdi bu işi ben bitirdim. Bu tarafın kefili benim. Bundan sonra hiç sorun olmayacak. Ben kapattım. Ben hastaydım, kolum kırıktı. Ben aynı gün yetişseydim aynı gün işi bitirecektim. Ben geldim, bunlar benim dayılarım. Ben tamam dedikten sonra bunlar benim sözümün üzerine söz söyleyemezler. Bu iş önce senin sayende, sen bizim büyüğümüzsün. Bundan sonra bu işler olmayacak. Olduğu zaman karşısında beni görecek bunlar. Bu ateşin üzerine burada suyu döktük” şeklinde konuştu.

Kavganın taraflarından olan Fahri Kasımoğlu (69), “Biz vali bey babamıza söz verdik ve işi bitirdik” diyerek karşı taraf olan Hasan Yılmaz (64) ile tokalaşıp, kucaklaşıp Vali Aydoğdu’nun önünde barıştı.



“İnsanları dövmek, hakaret etmek erkeklik değil”

Ardından dışarı çıkarak her 2 ailenin gençlerine seslenen Vali Aydoğdu burada da “Siz gönlü güzel Anadolu’nun kavrulmuş çocuklarısınız. Sizin aranızda sıkıntı olmaz, olmamalı. Siz Aksaray’da yaşıyorsunuz. Burası sizin vatan toprağınız. Sizin bütün her şeyiniz devletimizin teminatı altında. Aksaray sizin yuvanız, aileniz. Bu tür olaylar hepimizi aşağıya çekiyor. Bizim birbirimizden ayrımız ve gayrımız yok. Biz bir aileyiz. Ailemizde yaşadığımız problemleri gidip komşumuza anlatıyor muyuz? O zaman aramızda yaşadığımız böyle küçük problemleri şiddetle çözmek istersek Aksaray’ın dışındaki bütün insanları kendimize güldürmüş oluruz. Vatanımız bir, bayrağımız bir, topraklarımız bir. Sizden özel istirhamım. Aramızda problem veya sıkıntılar olabilir. Ama en ufak problemi sosyal medyaya atıp ‘Hadi toplanın gidiyoruz’ demek bir erdemlilik değil. İnsanları dövmek, hakaret etmek asla erkeklik değildir. Bakın, biz sizin valiniz olarak buraya geldik. Burası sizin yuvanız. Ne tür problem olursa olsun biz problemlerimizi konuşarak, birbirimizi hoş görerek ve birbirimizi anlayarak çözeceğiz” dedi.

İki ailenin üyeleri de Vali Aydoğdu’ya teşekkür ederek alkışlarla uğurladı.

