Aksaray’da etkili olan kar belediye ekiplerini harekete geçirdi

Aksaray Belediyesi karla mücadele ekipleri kentte kar yağışının etkisini artırmasının ardından teyakkuza geçti. Ekipler 7/24 kar nöbeti ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Aksaray’da dün sabaha karşı kar yağışının başlamasıyla birlikte yolları açık tutmak için şehir genelinde yoğun bir tempoyla çalışan Aksaray Belediyesi ekipleri, dün geceden itibaren sabaha kadar mesai yaptı. Özellikle şehir merkezi ile uzak mahalleler arasındaki ana arterleri açık tutmak için yoğun gayret gösteren ekipler, kent merkezinde de çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Belediye Başkanı Evren Dinçer, kar yağışının etkili olduğu andan itibaren sahada yürütülen tuzlama çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Dinçer, kar yağışı öncesinde ekiplerin hazır kıta beklediğini söyleyerek, “Hava şartlarının hayatı olumsuz yönde etkilememesi için 24 saat esasına göre gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Kar yağışının etkisini göstermesiyle birlikle ekiplerimiz zaman kaybetmeden çalışmalara başladı. Kar küreme ve tuzlama araçları yolları açık tutmak için ana arterler başta olmak üzere şehir genelinde çalışma başlattı. Biz de çalışmaların koordinesi yerinde sağlıyoruz. Ekiplerimiz gayretli ve özverili bir çalışma sergiliyor. Halkımız için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Aksaray Belediyesi ekipleri, ana arterleri gece boyunca açık tutmak için yoğun mesai harcadı. Ekipler Aksaray Üniversitesi, Sanayi, TOKİ bölgesi başta olmak üzere kentin yüksek ve dış kesimlerinde bulunan daha birçok mahallede sabaha kadar aralıksız bir şekilde karla mücadele çalışması gerçekleştirdi. Ayrıca ekipler günün ilk ışıklarıyla birlikte vatandaşların yoğun olarak kullandığı kaldırımlarda tuzlama ve temizleme çalışması gerçekleştirdi.

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