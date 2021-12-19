Aksaray´ın Ortaköy ilçesinde okullara 1 günlük kar tatili

Erkan ALTUNTAY/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'ın Ortaköy ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın olmak üzere 1 gün ara verildi.
İlçede öğle saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Ortaköy Kaymakamlığı tarafından, yaşanan buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın olmak üzere eğitime bir gün ara verildi. Hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2021-12-19 20:09:54
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