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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Evimin önünde duramazsın” dedi, ayağından 2 kurşunla vurdu

İHA

“Evimin önünde duramazsın” dedi, ayağından 2 kurşunla vurdu

Aksaray’da iş arkadaşıyla araç içerisinde oturup konuşan adama, “Evimin önünde duramazsın” diyen ev sahibi, çıkan tartışmada adamı ayağından 2 kurşunla vurdu.
Olay, Bahçeli Mahallesi 3719 sokakta bulunan 2 katlı müstakil evin önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aynı işyerinde çalıştığı Derya T. (33) ile konuşmak için buluşan Yusuf A. (37), kadına ait 16 RE 905 plakalı Ford marka otomobil ile gezerken bir ikametin önünde durdu. Burada bir süre sohbet eden 2 arkadaşı gören kimliği bilinmeyen ikamet sahibi, iddiaya göre, evden çıkarak Yusuf A.’ya evinin önünde duramayacaklarını söyledi. Yola bir manisinin olmadığını ve çevreye rahatsızlık vermediğini belirterek uzaklaşmak istemeyen Yusuf A., ev sahibi ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, ev sahibi yanında bulundurduğu tabancayla Yusuf A.’ya 2 el ateş etti. Sol ayağından aldığı 2 kurşunla yaralanan Yusuf A., can havliyle araca binerek sürücülüğünü Derya T.’nin yaptığı otomobille hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Kılıçaslan Mahallesine kadar gelen 2 arkadaş, burada 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine 2 arkadaşın bulunduğu Kılıçaslan Mahallesine polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alınan Yusuf A.’nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaya şahit olan Yusuf A.’nın iş arkadaşı Derya T.’nin ön ifadesini aldı. Alınan bilgilerle harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında şüphelinin peşine düştü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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