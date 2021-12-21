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Aksaray'da 9 aracın karıştığı 'buzlanma' kazası: 3 yaralı

DHA

Aksaray'da 9 aracın karıştığı 'buzlanma' kazası: 3 yaralı


Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da, köprüde meydana gelen buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda, 9 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. 
Zincirleme kaza, saat 08.30 sıralarında, Küçük Bölcek Mahallesi'nde meydana geldi. Köprüde oluşan buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda 8'i otomobil,1'i kamyon çarpıştı. Kazada araçlardaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla bölgeye gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Aksaray Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, köprüde ulaşım bir süre aksadı. 
Sürücülerden Ferit Köse, ''Ana yolda giderken bir araç kaymış. Arkasına da araçlar vardı. Duralım, diye frene basınca araba iyice hızlandı. Her yer buzlanmış. Paten yaparcasına buz var. Bu yüzden kaydık ve öndeki araca çarptık'' dedi. 
Kamyon sürücüsü Kenan Adak ise ''Aşırı buzlanmadan dolayı zincirleme trafik kazası oldu ve araçlar birbirine girdi'' diye konuştu.   DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2021-12-21 10:21:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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