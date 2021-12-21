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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray'da Milli Piyango'nun yılbaşı biletlerine ilgi yoğun

DHA

Aksaray'da Milli Piyango'nun yılbaşı biletlerine ilgi yoğun


Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da Milli Piyango yılbaşı özel çekilişine katılmak isteyenler, bilet almak için bayi önünde kuyruk oluşturdu.
Sisal Şans bünyesindeki Milli Piyango'da yılbaşı özel çekilişine sayılı günler kaldı. Milli Piyango tarihinin en yüksek ikramiyesi olan 120 milyon TL'ye kavuşmak isteyenler, Aksaray'da uzun kuyruklar oluşturdu. Bayilerde çeyrek bilet 30, yarım bilet 60, tam bilet de 120 liradan satıldı. En çok satışı yapılan ise çeyrek bilet oldu. Milli Piyango bayisi Şinasi Terzioğlu "Yeni yıl için 1 bilet alan da var, 19 bilet alan da. Şu anda şehrimizde yılbaşı biletlerine yoğun bir talep var" dedi.
'TUTARSA ŞEHRİMİZE YATIRIM YAPACAĞIM
Bilet almak için Zincirli Mahallesi'ndeki bayi önünde kuyruğa giren Baki Tezeli (66) "Yılbaşı için 2 tane çeyrek biletini aldım. Tutarsa hayır işi yapacağım. Hasan Dağı bölgesinin yollarını yaptıracağım. Halkımız, bu dönemde bir arayış içerisinde ve şansını denemek istiyor" diye konuştu.
Bilet alan Hakan Caymaz (33) ise "Şansımı denemek için 4 tane çeyrek bilet aldım. Herkesin hayali olan ikramiyeyi kazanmak için aldım. Tabii, umudum var. Bana çıkarsa parayı harcayacağım. Hayallerim bu yıl büyük. Tutarsa şehrimize yatırım yapacağım" ifadelerini kullandı.FOTOĞRAF DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2021-12-21 15:49:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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