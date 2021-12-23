Aksaray'da öğretmenin dövdüğü öğrenci ve ailesine psikolojik destek (2)

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ÖĞRETMEN HAKKINDA 1,5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, öğrencisi T.K.'ye (11) şiddet uygulayan matematik öğretmeni Ali Rıza Y., hakkında iddiananemin hazırlandığını açıkladı. İddianamede 1,5 yıla kadar hapis cezası istenirken yapılan açıklamada, ''Bugün itibariyle Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığınca 23/12/2021 tarih, 2021/1755 Soruşturma, 2021/543 sayılı iddianamesi ile şüpheli öğretmen hakkında 'Beden ve Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı, Kamu Görevlisinin Sahip Bulunduğu Nüfuzu Kötüyü Kullanmak Suretiyle Basit Yaralama Suçundan' kanunda yazılı cezasının üst haddinden cezalandırılması talebi ile Ortaköy Asliye Ceza Mahkemesine kamu davası açılmıştır'' denildi.

DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan Altuntaş

2021-12-23 13:44:13



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