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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray Valisi Aydoğdu'dan, dayakçı öğretmen açıklaması

İHA

Aksaray Valisi Aydoğdu'dan, dayakçı öğretmen açıklaması

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, bir öğretmenin öğrencisini dövmesi ve yaşanan şiddetin kameralara yansıması olayıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Milli Eğitim Müdürümüz derhal olaya el koymuştur. Öğretmenimiz derslerde el çektirilmiştir. 2 Milli Eğitim Müfettişimiz olayla ilgili görevlendirildi" dedi.
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Kültür Merkezi'nde yaptığı açıklamada, “Bizi çok üzen, gerçekten Aksaray’ın adına çok üzüldüğümüz, kahırlandıran, görüntüler geldiğinde sonunu bile izleyemediğimiz bir olay vuku buldu. Bu olayın olduğu andan itibaren tüm işlemler yapıldı. Milli Eğitim Müdürümüz derhal olaya el koymuştur. Öğretmenimiz derslerde el çektirilmiştir. 2 Milli Eğitim Müfettişimiz olayla ilgili görevlendirildi. Anında Kaymakamımız, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz, İl Milli Eğitim Müdürümüz aileye ziyaretlerini yaptı. Çocuğumuza hem bir psikolog hem de bir rehber öğretmen görevlendirilmiştir. Bu olay hiçbir şekilde kamuoyuna yansımadan önce yapılan işlemler bunlar. Kamuoyuna yansıdıktan sonra da Aksaray halkı gerçekten göstermesi gereken tavrı gösterdi. Bu olaydan dolayı STK’larımız, parti il başkanlarımız, her an ailemizin ve çocuğumuzun yanında oldular. Bu münferit bir olaydır. Dün bazı yorumlardan dolayı çok üzüldüm. Eğitim camiası 980 bin öğretmeniyle Türk bayrağının dalgalandığı her yerde fedakarca görev yapan öğretmenlerimizle dolu. Bu münferit olaydan hareketle bütün eğitim camiasını ve öğretmenlerimizi zan altında bırakmamak gerekiyor. Her şey süreç olarak işliyor. 2 müfettişimiz dosyasını pazartesi günü tamamlayacak. Sayın Milli Eğitim Bakanımız süreçlerin tamamını takip ederek sürekli bizden bilgi aldı. Olayı yakından takip etti. Biz de aileyi ziyaret ettik, teselli ettik. Milli Eğitim Bakanımızın geçmiş olsun dileklerini ilettik. İnşallah çocuğumuz desteği aldıktan sonra okulunda eğitimine devam edecektir. Bizim Aksaray olarak temennimiz, inşallah bu olayların bir daha yaşanmamasıdır. Ailemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Bu öğretmenimizin davranış şekli hiç birimizin tasvip ettiği bir davranış şekli değil. Müfettişlerimizi takip ediyoruz. Sonuç pazartesisalı günü inşallah açıklanmış olacak” dedi.

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