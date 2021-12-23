Öğretmeni tarafından darp edilen öğrencinin babası: “Bizi yalnız bırakmayın”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğretmeni tarafından darp edilen öğrencinin babası: “Bizi yalnız bırakmayın”

İHA

Öğretmeni tarafından darp edilen öğrencinin babası: “Bizi yalnız bırakmayın”

Aksaray’da öğretmeni tarafından boğazı sıkılarak darp edilen öğrencinin babası Duran K., "Bizi yalnız bırakmayın. Ben bu psikolojiden kurtulmak istiyorum” dedi.
Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde bulunan Şehit Salih Aksu Ortaokulu’nda 14 Aralık’ta öğrencisi T.K.’nın boğazını sıkarak darp eden Ali Rıza Y.'nin öğrencisine uyguladığı şiddet, okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Oğlunun darp edildiğini haber alan baba Duran K., çocuğunu Ortaköy İlçe Devlet Hastanesine götürerek muayene ettirdi. Çocuğuna 10 gün iş göremez raporu alan baba Duran K., Ortaköy Cumhuriyet Savcılığında suç duyurusunda bulundu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açığa alınan dayakçı öğretmen, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

"Bizi yalnız bırakmayın"
Dayakçı öğretmenin serbest kalmasına kamuoyundan tepkiler gelirken, ilk kez kamera karşısına çıkan Baba Duran K., psikolojilerinin bozulduğunu dile getirerek, “Bizi yalnız bırakmayın. Gereği yapılsın, ne gerekiyorsa yapılsın bu öğretmene. Bugün benim çocuğuma oldu, yarın başkasının çocuğuna olmasın. Ben bu psikolojiden kurtulmak istiyorum. Söyleyeceklerim bu kadar” dedi.
Dayakçı öğretmenin torununa karşı yaptığı şiddetin güvenlik kamerası görüntülerini izleyen dede Selahattin K., “Olayları izledik kameradan. Kanımız dondu, yani psikolojimiz bozuldu. Çocuğun zaten psikolojisi bozuk şu durumda, onun için cezalandırılmasını istiyoruz. Yasal yoldan neyse gereken cezalar verilsin. İsteğimiz bu, başka ne diyeyim” diye konuştu.

Vatandaşlardan tepki
Olayın duyulmasının ardından da okul çevresindeki vatandaşlar ve esnaflarda duruma tepki gösterdi. Vatandaşlardan Evliya Çetin (46), “Türkiye genelinde çocuklara tasfiye olmasını istemiyorum. Biz o çocukları ne için gönderiyoruz? Eğitim alması için gönderiyoruz. Ben böyle bir şeyi Türkiye’nin hiçbir yerinde görmek istemiyorum” dedi.
Bilal Çelik (50) ise “Ortaköy’de öğrenci ve öğretmen arasında böyle bir olay yaşandı. Biz istemiyoruz böyle bir şey. Bugün bu çocuğa, yarın bizim çocuklarımıza. Bununla yetkililerin ilgilenmesini istiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'na kadar iletilsin bu şeyler. Bunlar iyi şeyler değil tabii. Bu öğretmenin açığa alınmasını istiyoruz. Tamamen görevden uzaklaştırılmasını istiyoruz” diye konuştu.
Mehmet Kocagöl (34) de “Yetkililere şunu söylemek istiyorum. Böyle bir öğretmen yetişmemesi lazımdır. Sanırım kamuoyundan da duyduğuma göre bu öğretmenin birinci olayı değilmiş. İki üç sefer olmuş. Erzurum’da da olmuş. Büyüklerime şunu demek istiyorum. Biz oraya çocuk gönderiyoruz okusun diye ama bu adam televizyonda da gördüğüme göre, tekme tokat çocuğu dövüyor. Savunmasız bir kişi karşısındaki bir çocuk. Çocuk her şeyi yapabilir. Büyüklerimiz görevden de alsınlar, gerekirse hapse de atsınlar” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aksaray Valisi Aydoğdu'dan, dayakçı öğretmen açıklaması
YEREL HABERLER Aksaray Valisi Aydoğdu'dan, dayakçı öğretmen ...
Aksaray'da öğretmenin dövdüğü öğrenci ve ailesine psikolojik destek (2)
YEREL HABERLER Aksaray'da öğretmenin dövdüğü öğrenci ve ailesine ...
Öğretmenin öğrencisini tekme tokat dövdüğü anlar kamerasında
YEREL HABERLER Öğretmenin öğrencisini tekme tokat dövdüğü anlar ...
Öğretmenden, öğrenciye tokat ve yumruklu dayak kamerada (2)
YEREL HABERLER Öğretmenden, öğrenciye tokat ve yumruklu dayak ...
Aksaray’da trafik güvenliği uygulamaları sürüyor
YEREL HABERLER Aksaray’da trafik güvenliği uygulamaları sürüyor
Aksaray'da Milli Piyango'nun yılbaşı biletlerine ilgi yoğun
YEREL HABERLER Aksaray'da Milli Piyango'nun yılbaşı biletlerine ilgi ...
Aksaray'da 9 aracın karıştığı 'buzlanma' kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Aksaray'da 9 aracın karıştığı 'buzlanma' kazası: 3 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.