Aşı olmayan 30 yıllık imam, koronavirüsten öldü

Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY'ın Ortaköy ilçesinde 30 yıldır imamlık yapan İsmail Yıldırım (52), koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yıldırım´ın Covid-19 aşısı olmadığı öğrenildi.
Ortaköy ilçesi Plevne Mahallesi'nde bulanan İhsaniye Camii'nde 30 yıldır imamlık yapan ve bir süre önce koronavirüse yakalanan İsmail Yıldırım, sağlık durumu kötüleşince Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Yıldırım, 15 gündür tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde dün gece hayatını kaybetti. Covid-19 aşısı olmadığı öğrenilen, evli ve 4 çocuk babası İsmail Yıldırım´ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Niğde'ye gönderildi.DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2021-12-25 15:25:57
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