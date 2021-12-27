Rektör Şahin: “Ödüller, derinleşme çalışmalarının somut göstergeleridir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Şahin: “Ödüller, derinleşme çalışmalarının somut göstergeleridir”

İHA

Rektör Şahin: “Ödüller, derinleşme çalışmalarının somut göstergeleridir”

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, engelsiz kampüs ve çevreci kampüs alanlarında yapılan çalışmaların ardından gelen ödül ve derecelerin, derinleşme sürecine yönelik faaliyetlerin somut birer göstergesi olduğunu söyledi.
ASÜ 5. Danışma Kurulu Toplantısı’nda konuşan Rektör Şahin, kampüste kaba işçilik diye adlandırılabilecek fiziki yapılaşma sürecinin tamamlandığını, eksik olan Tıp Fakültesi binasının yapımına da kısa süre sonra başlanacağını söyledi. Bu binanın da tamamlanmasıyla, fiziki bakımdan belirgin bir eksiğin kalmayacağını kaydeden Rektör Şahin, “Kütüphane, sosyal tesis, yeşillendirme, altyapı Tüm bu işler tamamlandı ve görünür gelecekte inşatla alakalı ciddi bir eksik kalmadı. Artık derinleşme sürecindeyiz. Gerek kültürsanat faaliyetlerine gerekse akademik çalışmalara çok daha yoğun enerji harcayacağımız bir süreçteyiz” dedi. Derinleşme çalışmalarına ilişkin yapılan faaliyetlerin belirgin bir şekilde görülmeye başlandığını ileten ASÜ Rektörü, “Akademik performansımız artıyor. Çeşitli kuruluşların yayınladığı performans listelerinde üst basamaklardayız. Hijyen ve Sanitasyon Yönetimi Belgesi alan ilk devlet üniversitesiyiz. Bunların yanı sıra engelliler ve çevre ile alakalı yaptığımız çalışmalar var. Bu alanlarda yaptığımız çalışmaların ardından pek çok kıdemli üniversiteyi de geride bırakarak ulusal ve uluslararası ölçekte derecelere girdik ve ödüller aldık. Bunlar, derinleşme çalışmalarının somut örnekleridir” dedi.
Kurumların kısa sürede belli bir noktaya gelemeyeceğini ve ilerleyişin ardında ciddi bir emek sürecin olduğunu da anlatan Prof. Şahin, “ASÜ’nün bugünlere ulaşması da birkaç günde olmadı. Bu noktalara gelene kadar çok büyük emekler var. Katkı veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Bir kurumu değerlendirirken dünü ve bugünü arasında bir mukayese yapılırsa, değişim çok daha net biçimde görülür. ASÜ’nün hikâyesine katkı veriyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.
Toplantıda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Özçifçi, Danışma Kurulunun gündemi ve Salgın sürecinde yapılan faaliyetleri özetlerken, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Deligöz ise spor ve sağlık alanındaki ihtisaslaşma çalışmalarındaki son duruma dair bilgiler aktardı.
Danışma Kurulu, ASÜ ile kamu ve özel sektör kuruluşları arasındaki iş birliğini sağlamak, bilimsel etkinlikler, projeler ve eğitimöğretim konularında görüş ve önerileri almak için her yıl düzenleniyor. Toplantılara ASÜ üst yönetimi, dekanlar, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürleri, bazı kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, özel sektör temsilcileri ve öğrenci konseyi başkanı katılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kamp tutkunlarının yeni gözdesi Hasan Dağı
YEREL HABERLER Kamp tutkunlarının yeni gözdesi Hasan Dağı
Öğrencisini döven ögretmen için yeni iddia: Masa altına sokup çoraplarını koklatırdı 
YEREL HABERLER Öğrencisini döven ögretmen için yeni iddia: Masa ...
Odunlukta çıkan yangın paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Odunlukta çıkan yangın paniğe neden oldu
Kum yüklü tır ile otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı Tırın refüje devrildiği kazada otomobil hurdaya döndü
YEREL HABERLER Kum yüklü tır ile otomobil çarpıştı: 1 ağır ...
CHP'li Ağbaba'dan Aksaray´da esnaf ziyareti
YEREL HABERLER CHP'li Ağbaba'dan Aksaray´da esnaf ziyareti
Aşı olmayan 30 yıllık imam, koronavirüsten öldü
YEREL HABERLER Aşı olmayan 30 yıllık imam, koronavirüsten öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.