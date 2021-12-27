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Başkan Dinçer: “Millet bahçelerimiz gelecek nesillere nefes olacak”

İHA

Başkan Dinçer: “Millet bahçelerimiz gelecek nesillere nefes olacak”

Aksaray’da Fatih Mahallesinde yapımına başlanılan Millet Bahçesinde çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Vatandaşlara rahat bir nefes aldıracak olan Fatih Millet Bahçesi toplamda 18 bin metrekarelik alanda hayata geçiriliyor.
Her yaş gurubundan vatandaşa hitap edecek şekilde projelendirilen Fatih Millet Bahçesinin 11 bin metrekaresi yeşil olan olarak belirlendi. Şehrin sosyal donatı alanlarını geliştirmek sayısını artırmak adına hayata geçirilen millet bahçesinde gençlerin ve yetişkinlerin sportif etkinlikler yapılabilmesi için basketbol sahası, futbol sahası, egzersiz alanı ve bin yüz metre yürüyüş alanı bulunuyor. Fatih Millet Bahçesinin günün her saatinde güvenle kullanılabilmesi adına her noktasında ışıklandırma çalışması yapıldı. Ayrıca yeni nesil oyun grupları ile donatılarak çocukların zihinsel, bilişsel ve fiziksel gelişimlerine olumlu katkı sağlayacak alanlar oluşturuldu. Vatandaşların aileleri ile birlikte dinlenebilmeleri için ise 14 adet kamelya ve 95 metrekare genişliğinde kafeterya proje içerisinde değerlendirildi.
Fatih Millet Bahçesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Evren Dinçer, millet bahçelerinin geleceğe nefes olacağını vurguladı. Başkan Dinçer, “Şehrimizde vatandaşlarımızın aileleri ile birlikte huzurla zaman geçirebilmeleri adına birçok çalışma gerçekleştirdik. Sosyal donatı alanlarının genişletilmesi adına yaptığımız çalışmalardan biride Fatih Millet Bahçesidir. Çalışmalarını aralıksız sürdürdüğümüz Millet Bahçemizde sona yaklaştık. Kalanlar Millet Bahçesi gibi Fatih Millet Bahçesi de vatandaşlarımızın severek kullanacağı bir mekan haline gelecek” dedi.

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