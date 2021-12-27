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Yazar Talha Bora Öge Aksaray’da öğrencilerle buluştu

İHA

Yazar Talha Bora Öge Aksaray’da öğrencilerle buluştu

Radyo programcısı ve yazar Talha Bora Öge, Aksaray'da öğrencilerle bir araya geldi.
Aksaray Üniversitesi ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü tarafından öğrencilerin moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla düzenlenen ‘Gençlik Söyleşileri’ kapsamında radyo programcısı ve yazar Talha Bora Öge şiirleri ile öğrencilerle buluştu. Aksaray Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda Talha Bora Öge dinleyicilere keyifli anlar yaşattı. Şiir dinletisinin yanı sıra Neşet Ertaş’ın ölümsüz eserleri Öge’nin orkestrası tarafından seslendirildi.
Yeni kitabı 'Var Bir Hayalimiz' hakkında bilgi verdiği öğrencilerle sohbet de eden Öge, öğrencilere seçecekleri meslekler hakkında tavsiyelerde bulundu. Yaklaşık 2 saat süren programın ardından Talha Bora Öge öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekinerek salondan ayrıldı.

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