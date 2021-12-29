Evde çıkan yangın, söndürüldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evde çıkan yangın, söndürüldü

DHA

Evde çıkan yangın, söndürüldü


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da 4 katlı binanın son katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında evin oturma odası kullanılmaz hale geldi. 
Taşpazar Mahallesi 818 Sokak´ta 4 katlı bir binanın son katında oturan Bayram Uyar`a ait evin oturma odasında saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Durumu fark eden Uyar, kendi imkanlarıyla yangına müdahale etti, söndüremeyince de itfaiye ekipleri haber verdi. Uyar ailesiyle alt katlarda oturanlar, binayı boşaltırken, gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Evin oturma odasının kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2021-12-29 10:11:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Aydoğdu, dayakçı öğretmen soruşturmasındaki gelişmeleri anlattı
YEREL HABERLER Vali Aydoğdu, dayakçı öğretmen soruşturmasındaki ...
Öğrencisini döven öğretmen hakkında idari soruşturma tamamlandı
YEREL HABERLER Öğrencisini döven öğretmen hakkında idari soruşturma ...
Yazar Talha Bora Öge Aksaray’da öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Yazar Talha Bora Öge Aksaray’da öğrencilerle buluştu
Başkan Dinçer: “Millet bahçelerimiz gelecek nesillere nefes olacak”
YEREL HABERLER Başkan Dinçer: “Millet bahçelerimiz gelecek nesillere ...
Rektör Şahin: “Ödüller, derinleşme çalışmalarının somut göstergeleridir”
YEREL HABERLER Rektör Şahin: “Ödüller, derinleşme çalışmalarının ...
Kamp tutkunlarının yeni gözdesi Hasan Dağı
YEREL HABERLER Kamp tutkunlarının yeni gözdesi Hasan Dağı
Öğrencisini döven ögretmen için yeni iddia: Masa altına sokup çoraplarını koklatırdı 
YEREL HABERLER Öğrencisini döven ögretmen için yeni iddia: Masa ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.