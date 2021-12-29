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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray'da öğrencisine şiddet uygulayan öğretmen görevden alındı (2)

DHA

Aksaray'da öğrencisine şiddet uygulayan öğretmen görevden alındı (2)


GENEL HİZMETLER İDARİ MEMURU OLARAK GÖREV YAPACAK 
Aksaray´da, öğrencisi T.K.'yi dövdüğü gerekçesiyle bakanlık tarafından öğretmenlik mesleğine son verilen Ali Rıza Y.'nin genel hizmetler idari memuru olarak görev yapacağı belirtildi.
25 OCAK´TA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK
Soruşturmanın ardından `Beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüyü kullanmak suretiyle basit yaralama' suçundan hakkında 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Ali Rıza Y.'nin 25 Ocak günü yargılanmasına başlanacak.  
AİLE KARARDAN MEMNUN 
T.K.'nin ailesinin avukatı Ali Oğuz Şahin, Milli Eğitim Bakanlığı´nın verdiği karardan dolayı ailenin memnun olduğunu belirtti. Şahin, şöyle konuştu:
''Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma neticesinde sanığın, öğretmenlik mesleğinden ihraç edildiğini duyurdu. Bizler de aile avukatı olarak, aileye bilgi verdik ve kendileri de mutlu oldu. Bundan sonraki süreci de hayırlara vesile olmasını temini ediyoruz. Cezai yargılaması devam ediyor. Biz ceza sürecinin de takipçisi olacağız. İdari aşamada da sonuç verilmiş durumda. Bizim temennimiz bu yaşananların sadece sanık üzerinden değil, insan dokunulmazlığı noktasında bir daha hiç kimseye böyle menfi olaylara teşebbüs edememesi sağlayacaktır. Bu durumun ibret olacaktır.''
`ÇOK ÜZÜCÜ BİR OLAY´
Şehit Salih Aksu Ortaokulu´nda çocuğu eğitim gören Serdar Akkuş, ''Ortaköy ilçemizin böyle vahim bir olayla anılması üzücü bir durum. Ortaköy güzel bir ilçemiz. Benim de aynı okulda evladım var. Görüntüleri izlerken, kendi evladımı, o evladımızın yerine koydum. Gerçekten çok üzücü bir olay. Ama öğretmenler bizim kutsallarımızdır. Öğretmenlerimiz, çocuklarımızın geleceğe açılan kapısıdır. O yüzden öğretmenlerimizi de bu olayla yargılamamak gerekir. Bugün duyduk ki bu olayı gerçekleştirilen öğretmen, görevden alınmış ve geri hizmetlere verilmiş. Bu öğretmenin bir okula memur olarak dahi verilmemesini temenni ederiz'' dedi.
`PSİKOLOJİK SORUNLARI VARSA GÖREV YAPMAMALILAR´
İlçede oturan Samit Özsevginç ise, "Verilen karar doğrudur. Böyle insanların daha önemli testlerden geçirilip, psikolojik sorunları da varsa görev yapmaması lazım. Tamamen yanlış bir şey. İlçemizde ve ilimizde olaya tepkiler oldu. Tepki gösterilmesi de normal. Herkesin çocuğu var. Yapılan yanlıştı. Doğru bir karar verildi'' ifadelerini kullandı.
Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan Altuntaş
2021-12-29 15:16:13

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