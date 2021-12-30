Aksaray’da işadamları bürokratlarla bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray’da işadamları bürokratlarla bir araya geldi

İHA

Aksaray’da işadamları bürokratlarla bir araya geldi

Aksaray Ticaret Borsası, valilik ve belediye ortaklığında düzenlenen “Ortaköy İş Dünyası İle Buluşuyor” toplantısında işadamları bürokratlarla bir araya geldi.
Aksaray’ın yatırım, ticaret ve istihdamda gelişmesi için çeşitli etkinliklerle işadamlarıyla çeşitli programlar yapan Aksaray Ticaret Borsası, ilin en büyük ilçelerinden olan Ortaköy ilçesinde de “Ortaköy İş Dünyası İle Buluşuyor” programı düzenledi. Ticaret Borsası, Aksaray Valiliği, Ortaköy İlçe Belediye Başkanlığı ile ortaklaşa düzenlenen programda, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ve ilin tüm daire müdürleri eksiksiz katılım gösterdi. İşadamlarının ve ilçe esnafının sorunlarının masaya yatırıldığı toplantıda, her soruna bir açıklık getirilerek yerinde çözüm üretildi.
Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, geçmiş yıllarda Ortaköy ilçesine yapılan Tarım Ticaret Merkezine ek bir ticaret merkezi daha yapılacağı müjdesini verirken, ilçe organize sanayi bölgesinin de çalışmalarını hızlandırdıklarını ifade etti. Amaçlarının il genelinde tüm sorun ve sıkıntıları çözüme kavuşturarak ilin hızla gelişmesini sağlamak olduğunu dile getiren Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, “Aksaray ilinin en önemli ilçelerinden biri olan Ortaköy ilçemizde hakikaten girişimci ruhuyla yaptığı ticaret ve cesaretini öz güvenini ortaya koyarak ticaretini geliştiren, kendisini şehrin ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp özellikle yem hammaddesinde, süt ve süt ürünleri imalatında başarıyla süslüyor. İlçemiz hakikaten yürekli, cesaretli ve girişimci ruhunu ortaya koyan insanlarla ticaretini geliştiren o topluluk işte burada. Yüreği memleket için çarpan, memleket sevdalısı arkadaşlarımız hep burada. Kentte ilçelerimiz içerisinde ticaretiyle, yaptığı her iş ve farkındalık projeleriyle Ortaköy ilçemiz kendisini ticarette maddi, manevi alanda ispat etmiştir. Organize sanayi bölgemizde çok kısa bir sürede onaylanacak ve ilçemizin hak ettiği sanayici değerine kavuşacaktır. Şu anda üretim yapan süt ve süt ürünlerindeki imalat yapan fabrikatörlerimizin bazı sıkıntıları var ama organize bölgesinin gelişmesiyle birlikte bu da bitecek” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından ilçe işadamları ve esnaf sorun ve sıkıntılarını dile getirdi. Konuya dair ilgili makam müdürleri Vali Aydoğdu’nun talimatıyla çözüm odaklı çalışmalar başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kuraklık vurdu, 5 litrelik su 500 TL’den satışa çıktı
YEREL HABERLER Kuraklık vurdu, 5 litrelik su 500 TL’den satışa çıktı
Köpeğin saldırdığı 6 yaşındaki Fevvaz taburcu oldu
YEREL HABERLER Köpeğin saldırdığı 6 yaşındaki Fevvaz taburcu oldu
Aksaray’da jandarma ekipleri kış denetiminde
YEREL HABERLER Aksaray’da jandarma ekipleri kış denetiminde
6 yaşındaki Fevvaz, köpeğin saldırısıyla yaralandı
YEREL HABERLER 6 yaşındaki Fevvaz, köpeğin saldırısıyla yaralandı
Aksaray'da öğrencisine şiddet uygulayan öğretmen görevden alındı (2)
YEREL HABERLER Aksaray'da öğrencisine şiddet uygulayan öğretmen ...
Aksaray'da öğrencisine şiddet uygulayan öğretmen görevden alındı (2)
YEREL HABERLER Aksaray'da öğrencisine şiddet uygulayan öğretmen ...
Başkan Özkök Aksaray havzasının su müjdesini verdi
YEREL HABERLER Başkan Özkök Aksaray havzasının su müjdesini verdi
Aksaray'da 4 katlı binada korkutan yangın
YEREL HABERLER Aksaray'da 4 katlı binada korkutan yangın
Öğrencisine şiddet uygulayan öğretmen görevinden alınarak memurluğa verildi
YEREL HABERLER Öğrencisine şiddet uygulayan öğretmen görevinden ...
Evde çıkan yangın, söndürüldü
YEREL HABERLER Evde çıkan yangın, söndürüldü
Vali Aydoğdu, dayakçı öğretmen soruşturmasındaki gelişmeleri anlattı
YEREL HABERLER Vali Aydoğdu, dayakçı öğretmen soruşturmasındaki ...
Öğrencisini döven öğretmen hakkında idari soruşturma tamamlandı
YEREL HABERLER Öğrencisini döven öğretmen hakkında idari soruşturma ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.