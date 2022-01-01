Vali Aydoğdu, polis ve jandarmaya kendi elleriyle baklava ve pasta yedirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Aydoğdu, polis ve jandarmaya kendi elleriyle baklava ve pasta yedirdi

İHA

Vali Aydoğdu, polis ve jandarmaya kendi elleriyle baklava ve pasta yedirdi

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, yeni yıla dakikalar kala denetime çıkarak sürücülere çikolata ikram edip polise kendi elleriyle baklava yedirdi. Sobada pişirdiği kestaneleri polis ekiplerine ikram eden Vali Aydoğdu, doğum günü olan bir polis memurunun da pastasını keserek kendi elleriyle yedirdi.
Aksaray’da yeni yıla dakikalar kala Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Emniyet Müdürü Murat Kolcu ve Jandarma Komutan Vekili Albay Hikmet Kaya ile birlikte Aksaray Ankara ve Adana Karayolundaki uygulama noktalarını ziyaret etti. Burada polis ve jandarma ekiplerinin bir bir yeni yılını kutlayan Vali Aydoğdu, noktada bulunan soba üzerinde kendi elleriyle kestane pişirip tepside ekiplere ikram etti. Yoldan geçen araçları da durdurarak sürücü ve yolcuların yeni yılını kutlayan Vali Aydoğdu, vatandaşlara çikolata ikramında bulundu. Ardından diğer uygulama noktasına geçen Vali Aydoğdu, burada da baklava ikram ettiği polis ve jandarmaya kendi elleriyle baklava yedirdi. Burada doğum günü olan Polis Memuru Nusret Gedik’in (52) ailesi polis memurunun görev yerine gelerek araç kaputu üzerinde doğum günü sürprizi yaptı. Mumları yanan pastayı Vali Aydoğdu ile birlikte üfleyen polis memuruna yine Vali Aydoğdu kendi elleriyle pasta yedirdi. Ardından noktaya geçen Vali Aydoğdu, saatler 00.00’ı gösterdiğinde polis ve jandarma telsizinden anons ederek emniyet ve jandarma teşkilatının yeni yılını kutladı.

"İnşallah 2022 yılı daha iyi, daha güzel, daha mutlu ve daha huzurlu olur"
Ardından bir açıklama yapan Vali Aydoğdu, “2021 yılının son akşamını 10 dakika kala 2022’ye gireceğiz. Şu anda Aksaray’da hem emniyet mensuplarımızla, jandarma mensuplarımızla beraber 2022’ye giriyoruz. Herkes ailesiyle giriyor bizim de ailemiz ekip arkadaşlarımız. Bazen birbirimize mesaj gönderirken şöyle diyoruz; Size huzur ve mutluluk getirsin. Huzur ve mutluluk insanın kendisindedir, bulunduğu ortamdadır, mekanlardır, kendi iç dünyasındadır. Siz huzurlu ve mutluysanız gittiğiniz her yeri de huzurlu ve mutlu yaparsınız. İnşallah biz Aksaray’daki güzellikleri sevgiyi saygıyı birbirimize olan hoşgörüyü 2022 yılında da taşıyacağız. 2022 yılının sizlere, bizlere, milletimize, vatanımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah 2022 yılı, 2021 yılından daha iyi, daha güzel, daha mutlu ve daha huzurlu olur. Burada yapmamız gerekenlerden en önemli şey şu gerçekten. Türkiye Cumhuriyeti Devleti etik stratejik konumda. Biz hep birlikte bu cennet ülkemizi daha güzel, daha iyi, daha yaşanabilir hale getirmek için elbirliği ile inşallah çalışacağız. Bugün gerçekten arkadaşlarımızla birlikte yol kontrollerini de yaptık, sizde gördünüz. Aksaray’da İç Anadolu’nun en huzurlu şehirlerinden birisi. Bu şehrin daha huzurlu olması için arkadaşlarımızla el birliği ile çalışacağız inşallah. En duygusal şekli de şu; Herkes evinde eşiyle, çocuklarıyla 2022 yılını beklerken bizim jandarmamız, polisimiz, bizim huzurumuzu, mutluluğumuzu 2022 yılına daha huzurlu ve mutlu girmemiz için gece gündüz burada nöbet tutuyor. Bizleri daha huzurlu olmamız için ellerinden gelen bütün gayreti gösteriyorlar. Cenabı Allah onlara zeval vermesin. 2022 yılının hepimize sevgi, huzur, mutluluk anlamında, birlik, beraberlik anlamında güzellikler getirmesini diliyorum. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Yeni yılınızı kutluyorum. İnşallah huzur getirsin, mutluluk getirsin zaten huzurun, mutluluğun olduğu yerde de inşallah diğerleri de gelir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aksaray’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 ölü
YEREL HABERLER Aksaray’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 ölü
Aksaray'da yeni yılın ilk dakikalarında feci kaza: 7 ölü
YEREL HABERLER Aksaray'da yeni yılın ilk dakikalarında feci kaza: 7 ...
Aksaray’da Yeşilova yolu üzerinde meydana gelen kazada iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada ölenlerin olduğu öğrenildi.
YEREL HABERLER Aksaray’da Yeşilova yolu üzerinde meydana gelen ...
Aksaray’da otomobil refüje takla attı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Aksaray’da otomobil refüje takla attı: 3 yaralı
Öğretmenin dayak attığı öğrenciye Şahan Gökbakar sahip çıktı
YEREL HABERLER Öğretmenin dayak attığı öğrenciye Şahan Gökbakar ...
Gülağaç ilçesinde “Kadına şiddete sıfır tolerans” projesi
YEREL HABERLER Gülağaç ilçesinde “Kadına şiddete sıfır tolerans” ...
Öğrencilerden jandarmaya “teşekkür” ziyareti
YEREL HABERLER Öğrencilerden jandarmaya “teşekkür” ziyareti
Aksaray’da işadamları bürokratlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Aksaray’da işadamları bürokratlarla bir araya geldi
Kuraklık vurdu, 5 litrelik su 500 TL’den satışa çıktı
YEREL HABERLER Kuraklık vurdu, 5 litrelik su 500 TL’den satışa çıktı
Köpeğin saldırdığı 6 yaşındaki Fevvaz taburcu oldu
YEREL HABERLER Köpeğin saldırdığı 6 yaşındaki Fevvaz taburcu oldu
Aksaray’da jandarma ekipleri kış denetiminde
YEREL HABERLER Aksaray’da jandarma ekipleri kış denetiminde

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.