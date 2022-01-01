Aksaray´da otomobil, sulama kanalına uçtu: 1 ölü



Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da, sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü Mustafa Samet Dölek (19), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Yavuz Mahallesi 5131 Sokak´ta meydana geldi. Mustafa Samet Dölek yönetimindeki 68 ACM 729 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak sulama kanalına düşüp ters döndü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sulama kanalından ağır yaralı çıkarılan Dölek, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Mustafa Samet Dölek, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Otomobil ise çekici ile kanaldan çıkarıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2022-01-01 13:21:03



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