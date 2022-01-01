Feci kazada aileden geriye bir arada çekilen fotoğraflar kaldı (2)

6 KİŞİLİK AİLE TOPRAGA VERİLDİ
Aksaray'da, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada ölen İbrahim Ergün, eşi Semiha, kızları Rumeysa, Sümeyra Ergün, Ceyda Uğurlu ve torunları Asel Uğurlu Yeşitepe beldesinde kılınan cenaze namazının ardından Yeşiltepe Mezarlığı´nda toprağa verildi. Cenazeye Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da katıldı.
Gurbetçi Nuri Bal´ın cenazesini ise yurt dışından gelecek yakınlarının teslim alacağı öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray / Merkez Erkan ALTUNTAŞ
2022-01-01 16:07:19
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