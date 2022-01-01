Aksaray'da, akaryakıt istasyonunun olduğu dinlenme tesisinde yangın

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, bir dinlenme tesisinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, alevlerin, tesisin yanında bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramaması çalışma başlattı.
Yangın, saat 17.00 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi Karasu kavşağında bulunan bir dinlenme tesisinde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında, alevler binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, yangının kontrol altına alınması için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri, alevlerin, akaryakıt istasyonuna sıçramaması için yoğun şekilde mücadele ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2022-01-01 18:44:58
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