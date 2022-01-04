Koronavirüsten ölen aile hekiminin eşi de 38 gündür yaşam mücadelesi veriyor



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da geçen ay koronavirüsten yaşamını yitiren Mehmet Tankut Sevim'in (51), kendisi gibi aile hekimi olan eşi Nuray Sevim (50) de aynı hastalık nedeniyle 38 gündür yaşam mücadelesi veriyor. Aksaray Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Şenol Atakan, ''Şu anda tam kurtulmuş değil. Bütün dualarımız onunla'' dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 12 No´lu Aile Sağlığı Merkezi´nde görevli 2 çocuk babası aile hekimi Mehmet Tankut Sevim, 27 Kasım günü nefes darlığı şikayetiyle Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine başvurdu. Sevim'in yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Kendisi gibi aile hekimi olan, Elife Ali Dede Bilgiç Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli eşi Nuray Sevim'in de aynı gün yapılan testte koronavirüse yakalandığı belirlendi. Sevim çifti Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Mehmet Tankut Sevim, 8 Aralık günü yaşamını yitirdi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi gören Nuray Sevim ise 9 Aralık´ta ambulans helikopterle Ankara´ya Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne sevk edildi. Aynı fakültede öğrenci olan oğlu Tanur Sevim de sevk sırasında özel kıyafetle annesinin ambulansa alınmasına yardımcı oldu.

`HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR´

Aksaray Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Şenol Atakan, meslektaşı Nuray Sevim'in 38 gündür yaşam mücadelesi verdiğini ve hayati tehlikesinin devam ettiğini belirtti. Atakan, şunları söyledi:

''Pandemide ilk şehidimiz Mehmet Tankut Sevim arkadaşımızı kaybetmiştik. Eşinin de durumu çok ağır. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi´nde yoğum bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veriyor. Durumunu günlük takip ediyoruz. Oradaki hocalarımız da çok uğraşıyor. Hatta kan ihtiyacı oldu, onu da hallettik. Tablo ağır olduğu için her gün üzerine bir şey eklenebiliyor. Şu anda tam kurtulmuş değil, bütün dualarımız onunla. Allah´ım çocuklarına bağışlasın. Doktor Nuray Sevim´in durumu çok iyi diyebileceğimiz bir durumda değil. İnşallah bu mücadeleyi kazanır diye ümit ediyoruz. Aynı üniversitede tıp okuyan 2´nci sınıf öğrencisi oğlu Tanur Sevim´de annesini günlük takip ediyor. Ailenin iki çocuğu da çok ağır bir travma yaşıyor. İnşallah çocukları annelerine kavuşur.''

'BU SALGIN HİÇBİR MESLEK GRUBU TANIMIYOR'

Vatandaşlardan aşı olmalarını isteyen Dr. Şenol Atakan, "Bu salgın hiçbir meslek grubunu tanımıyor. Hepimiz aşı olmanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Aşı olunca hastalanmayacaksınız diye bir şey yok. Aşı olanlarda hastaneye yatış oranı çok düşük" dedi. DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2022-01-04 10:12:09



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