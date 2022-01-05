Aksaray Belediyesi gurbetçileri tek platformda bir araya getirdi

Aksaray Belediyesi yurt dışında yaşayan Aksaraylı vatandaşların daha hızlı bilgilendirilmesi ve duyuruların tek bir noktadan yapılabilmesi adına “Gurbetteki Aksaraylılar” başlığıyla sosyal medya platformu kurdu.

Aksaray Belediyesi gurbetteki Aksaraylılar ile ilgili her yıl düzenli olarak gurbetçi festivali ve halk buluşmaları gerçekleştiriyor. Bu etkinliklerin daha kolay duyurulması ve memleket hasreti çeken gurbetçilerin özlemlerini bir nebze gidermek adına sosyal medya sayfası oluşturdu. Aksaray’dan düzenli canlı yayınların, haberlerin ve fotoğrafların paylaşılacağı sosyal medya sayfası bugün itibariyle kullanıma açıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, “Aksaray, yurt dışında en fazla vatandaşı olan illerinden birisi. Bu vatandaşlarımıza hızlı ulaşabilmek adına böyle bir sosyal medya platformu kurduk. Amacımız yurt dışında yaşayan Aksaraylı hemşerilerimizle güç birliği, gönül birliği halinde olabilmek. İyi günlerinde, kötü günlerinde yanlarında olduğumuzu hissettirmek. Bu sosyal medya sayfamızın kısa sürede çok sayıda hemşerimiz tarafından beğenileceğini ümit ediyorum” dedi.

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