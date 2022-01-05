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Rektör Şahin: “Bireylerin müspet değişimi toplumlara pozitif yansır

İHA

Rektör Şahin: “Bireylerin müspet değişimi toplumlara pozitif yansır

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, toplumsal değişimlerin bireysel değişimler kadar hızlı olamayacağını, ancak bireysel müspet her değişimin toplumsal dönüşüme pozitif biçimde yansıyacağını söyledi.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı, Fakülte Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Programda konuşma yapan Rektör Şahin, kampüste yürütülen derinleşme çalışmalarını anlatarak, bu çalışmaların kurumsal kültürü geliştirebilecek niteliklerine dikkat çekti. Devletlerin, kurumların ve toplumların tarihinin insanların tarihinden farklı olduğunu kaydeden Prof. Şahin, “Bir insan bir anda mevcut durumundan bambaşka bir hale geçebilir; görüşlerini, inançlarını, bakış açılarını, alışkanlıklarını değiştirebilir Toplumsal değişimler daha yavaştır ve kişisel değişimler toplumsal değişimlere hızlıca etki edemez ama bireylerin yaşadığı müspet her değişim toplumların müspet değişimine pozitif yansır” dedi.
ASÜ’de fiziki altyapının tamamlandığını ve ciddi diye adlandırılabilecek bir eksikliğin kalmadığını, ikinci dönemlerinde derinleşme çalışmalarına yoğunlaştıklarını anımsatan Prof. Dr. Şahin, “Kültürsanat gibi, vefa gibi, nezaket gibi, zarafet gibi hususların daha da gelişmesi adına yapılması gerekenlere yoğunlaşıyoruz. Bunlar bir tek kişinin gayreti ve uygulaması ile olmaz. Toplamda bir ortak noktaya ulaşmak gerekir. Derinleşme çalışmalarımız, bu insani düsturları yaygınlaştırmayı kapsamaktadır” dedi.
Toplantı, Fakülte Dekanı Prof. Dr. İbrahim Örün’ün, 2021 yılı boyunca yürütülen akademik faaliyetler ile fiziki ve eğitim çalışmaları kapsamında yapılanları özetlemesinin ardından soruların yanıtlanmasıyla tamamlandı.

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