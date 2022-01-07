Sıkışan gaz bomba gibi patladı, duvarları yıkılan evde 3 kişi yaralandı Müstakil evin banyosunda bulunan ve gaz sızdıran tüplü şofben ateşlenince bomba gibi patladı Duş almak için tüplü şofbeni ateşledi, sıkışan gaz patladı

Aksaray’da müstakil evde ailesiyle birlikte yaşayan ve gaz sızıntısını fark etmeyen genç duş almak için girdiği banyoda şofbeni açınca sıkışan gaz patladı. Şiddetli patlamada evin duvarları yıkılırken 3 kişi yaralandı.

Olay gece yarısı Kurtuluş Mahallesi 3822 Sokakta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salman ailesinin yaşadığı müstakil evin banyosunda bulunan tüplü şofben akşam saatlerinde gaz kaçırmaya başladı. Şofbenin gaz kaçırdığını fark etmeyen 18 yaşındaki Hüseyin Salman gece yarısı duş almak için banyoya girdi. Olacaklardan habersiz şofbeni açmak isteyen Hüseyin Salman’ın şofben şalterini açmasıyla müstakil evde adeta bomba etkisi oluşturan bir patlama yaşandı. Evde sıkışan gazın şiddetli şekilde patlaması sonucu yatak odası ve çocuk odasının duvarları yıkıldı. Patlama sonucu Hüseyin Salman, annesi Lale Salman (41) ve kardeşi Abdullah Salman (17) yaralandı. Patlamanın sesiyle uyanan mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Adeta faciadan dönülen patlamada evin komple yıkılmaması olabilecek bir faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı, itfaiye ekiplerinin de elektrik ve gaz kesme müdahalesi yaptığı patlamada yaralılar 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Hüseyin Salman Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaşanan olayı anlatan mahalle sakinlerinden Ramazan Sarı (48), “Çocuklar banyo yapmak istemiş. Gaz sıkışması olduğundan dolayı ateş aldıktan sonra bina zaten otomatikman 2 duvarı birden yıkmış” dedi.

Polis ve itfaiye ekiplerinin evde inceleme yaptığı patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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