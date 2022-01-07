Banyoda gaz sıkışması nedeniyle patlama; duvar yıkıldı, 3 kişi yaralandı

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Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, banyoda gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada duştaki Hüseyin Salman (18) ile evde bulunan annesi Lale (41) ve kardeşi Abdullah (17) Salman yaralandı. Patlamada evin duvarının bir bölümü de yıkıldı.

Olay, Kurtuluş Mahallesi 3288 Sokak'ta tek katlı evde meydana geldi. Hüseyin Salman, duş almak için banyoya girdi. Salman şofbeni açtığı sırada, gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamada evin duvarının bir bölümü yıkılırken, Hüseyin Salman ile evde bulunan annesi Lale ve kardeşi Abdullah Salman yaralandı. Anne ve 2 oğlu, çağrılan sağlık görevlilerince ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Hüseyin Salman, ilk müdahalesinin ardından Konya'daki hastaneye sevk edilirken, annesi ve kardeşi de taburcu edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan Altuntaş

2022-01-07 11:45:01



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