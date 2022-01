Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ''Terörün her türlüsünü kınayan kim varsa, biz iş birliği yaparız. Seçimlerde 50+1 almak için var gücümüzle çabalayacağız'' dedi.

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, partisinin il başkanlığı binasının açılışı için Aksaray'a geldi. Program öncesi bir otelde basın toplantısı düzenleyen İnce, partisinin ilkelerini anlattı. İnce, şunları söyledi:

''Parti olarak bizim 6 tane ilkemiz var. Atatürk´ü tartışan, eleştirenle ve problemi olanla, bizim işimiz olmaz. Terörün her türlüsünü kınamak şartıyla PKK, IŞID ve FETÖ aklınıza ne geliyorsa. Bunların hepsini kınayacaksınız, bizim iş birliği yapmamız için. Rant elde etmeyeceksin ve ayrımcılık yapmayacaksın. Bizim ilkelerimiz bunlar. Terörün her türlüsünü kınayan kim varsa, biz iş birliği yaparız. Seçimlerde 50+1 almak için var gücümüzle çabalayacağız."DHA-Politika Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2022-01-07 13:00:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.