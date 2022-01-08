Koronavirüse yenilen aile hekimi toprağa verildi



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da eşi Mehmet Tankut Sevim´in (51) ardından kendisi de koronavirüsten yaşamını yitiren aile hekimi Nuray Sevim (50), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 12 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli 2 çocuk babası aile hekimi Mehmet Tankut Sevim, geçen yıl 27 Kasım'da nefes darlığı şikayetiyle Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine başvurdu. Sevim'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Kendisi gibi aile hekimi olan, Elife ve Ali Dede Bilgiç Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli eşi Nuray Sevim'in de aynı gün yapılan testte koronavirüse yakalandığı belirlendi. Sevim çifti Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Mehmet Tankut Sevim, 8 Aralık'ta yaşamını yitirdi. Yoğun bakımda tedavisi süren Nuray Sevim ise 9 Aralık'ta ambulans helikopterle Ankara'ya Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Aynı fakültede öğrenci olan oğlu Tanur Sevim de sevk sırasında özel kıyafet giyerek yardımcı oldu.

42 gündür tedavi gören Nuray Sevim, dün hayatını kaybetti. Nuray Sevim, bugün Aksaray'a getirildi. Cenazeye Sevim çiftinin iki oğlu, meslektaşları ve yakınları katıldı. Sevim'in cenazesi, Somuncu Baba Camisi'nde kılınan namazın ardından Ervah Mezarlığı'na defnedildi.DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2022-01-08 14:19:15



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