Kuzeyboru - Sarıyer Belediyespor: 3-2

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY,(DHA)-

SALON: Aksaray

HAKEMLER: Hüseyin Okumuş, Zafer Özmen

KUZEYBORU: Selin Hazal Arifoğlu, Ryhkliuk, Fuldan Ural, Mitchem, Arelya Karasoy, Sabriye Dikmen Gönülkırmaz, (Dilek Kınık)

SARIYER BELEDİYESPOR : Chatchu-on, Naz Hande Şimşek, Lila Şengün, Crncevic, Begüm Hepkaptan, Kongyot, (Gülce Güçtekin)

SETLER: 21-25, 18-25, 25-23, 25-18, 15-11

SÜRE: 135 dakika (29, 27, 34, 26, 19)

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 14´üncü haftasında Kuzeyboru sahasında Sariyer Belediyespor´u 3-2 mağlup etti.

DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2022-01-09 19:41:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.