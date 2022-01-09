Kuzeyboru - Sarıyer Belediyespor: 3-2

Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY,(DHA)-
SALON: Aksaray
HAKEMLER: Hüseyin Okumuş, Zafer Özmen
KUZEYBORU: Selin Hazal Arifoğlu, Ryhkliuk, Fuldan Ural, Mitchem, Arelya Karasoy, Sabriye Dikmen Gönülkırmaz, (Dilek Kınık)
SARIYER BELEDİYESPOR : Chatchu-on, Naz Hande Şimşek, Lila Şengün, Crncevic, Begüm Hepkaptan, Kongyot, (Gülce Güçtekin)
SETLER: 21-25, 18-25, 25-23, 25-18, 15-11
SÜRE: 135 dakika (29, 27, 34, 26, 19)
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 14´üncü haftasında Kuzeyboru sahasında Sariyer Belediyespor´u 3-2 mağlup etti.
DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2022-01-09 19:41:44
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