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Rektör Şahin: “Gelişime dair atılan her adımı kıymetli görüyoruz”

İHA

Rektör Şahin: “Gelişime dair atılan her adımı kıymetli görüyoruz”

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, 2021 yılını son derece verimli bir şekilde tamamladıklarını, 2022 yılında da çalışma ivmesini arttırarak yola devam edeceklerini belirterek, “Gelişime dair atılan her adımı kıymetli görüyoruz” dedi.
Farklı akademik birimlerde görev yapan akademisyenlerle geleneksel sabah kahvaltısında buluşan Rektör Şahin, 2021 yılını değerlendirdi ve 2022 yılına ilişkin çalışma stratejilerinden söz etti. Salgın koşullarının pek çok faaliyetin ilerleyişini etkilediğini ancak 2021 yılını başarıyla tamamladıklarını kaydeden Prof. Şahin, “Üniversitemiz akademik alanda başarı grafiğini yükseltti, fiziki bakımdan yapılaşmasını çok büyük oranda tamamladı, etkinlikler nitelik ve nicelik olarak gelişti, yeni fakülte, bölüm ve programlar kuruldu 2022 yılında tüm bu alanlarda ivmeyi biraz daha yükselteceğiz. Biz, ‘bir, sıfırdan büyüktür’ prensibiyle çalışıyoruz. Küçük de olsa gelişime dair atılan her adımın kıymetli olduğuna inanıyoruz. Tüm çalışma arkadaşlarımızın desteğiyle 2022 yılında kurumsal derinleşme faaliyetleri başta olmak üzere iyi ve güzel tüm çalışmalar devam edecek. El birliği ile kurumumuzu bugün bulunduğu noktadan daha ilerilere taşıyacağız” dedi.
Kahvaltı, akademisyenlerin tamamladıkları, devam ettikleri ve planladıkları projelere dair bilgiler aktarması şeklinde sürdü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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