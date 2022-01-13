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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ASÜ’de PLC eğitimleri için imzalar atıldı

İHA

ASÜ’de PLC eğitimleri için imzalar atıldı

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, öğrencilerin mezuniyet sonrasındaki iş bulma süreçlerine katkı sağlamak adına farklı eğitim programları ve kurslar düzenlediklerini, kurumsal iş birlikleri ile süreci daha da geliştirmeye yönelik somut adımlar atmaya devam ettiklerini söyledi.
ASÜ, Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında “Programmable Logic Controller/Programlanabilir Mantıksal Denetleyici (PLC)” eğitimine ilişkin bir iş birliği protokolü imzalandı. PLC, fabrikalardaki üretim hatlarını oluşturan robotik yapıların kontrolünü sağlayan bir otomasyon sistemi olarak tanımlanıyor. Protokol, Mühendislik Fakültesi ElektrikElektronik Mühendisliği Bölümü’nde eğitimöğretim gören öğrencilerin PLC alanındaki mesleki becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda ASÜ öğrencileri, Şehit Yavuz Çoban Meslek Lisesi bünyesinde kurulan PLC laboratuvarında eğitim görecek. Protokolün imza töreninde kısa bir açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Yusuf Şahin, öğrencilerin mezuniyet sonrası iş hayatlarına katkıda bulunmak adına farklı projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirtti. Ortak Eğitim Programının bu çalışmalardan birisi olduğunu ileten Rektör Şahin, “Programımız başarılı şekilde ilerliyor ve Mühendisli Fakültesi ile başlayan süreç farklı fakülte ve meslek yüksekokullarını da kapsayacak biçimde genişliyor. Programa katılım sağlayan öğrencilerimizin yaklaşık yüzde 90’ı çalıştıkları kurumun personeli oldu. Bu, son derece memnuniyet verici bir gelişme. Öte yandan Sürekli Eğitim Merkezi aracılığı ile öğrencilerimizin kariyerlerine katkı sunacak sertifikalı kurslar düzenliyoruz. Kursların ardından öğrencilerimiz, becerilerini gösteren resmi bir belgeye sahip oluyorlar. Bu protokol de öğrencilerimizin mezuniyet sonrası iş hayatlarına doğrudan katkı sağlayacak bir başka somut çalışma. Destek ve katkı veren herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.
Yapılan kısa açıklamanın ardından Rektör Prof. Dr. Yusuf Şahin, AHİKA Genel Sekreteri Bekir Varol ve İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, iş birliği protokolünü imzaladı.

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